Il Meteo delle Valli - Weekend primaverile, ma il bel tempo non durerà molto

Non manca molto al mese di maggio e aprile ha deciso di farci un regalino anticipato, nel weekend in arrivo, condizioni anticicloniche e soleggiate ma soprattutto temperature decisamente più primaverili rispetto ai giorni scorsi.

Le regioni settentrionali si stanno già scaldando grazie al maggiore soleggiamento e saranno le prime a portarsi sopra media assieme a una parte del Centro, soprattutto la Toscana già entro la giornata di sabato. Per il Sud ancora in balia dell'instabilità che si rinnoverà anche nella giornata di venerdì e in parte anche sabato, ci vorrà un po' più di pazienza ma entro domenica Puglia, Campania e parte della Sicilia e della Calabria potranno assaporare valori sopra ai 22-23°C.

Meteo Valle Brembana e Valle Imagna

Nel dettaglio delle nostre valli ci attende un weekend nel complesso discreto e finalmente anche più mite rispetto ai giorni scorsi, con massime che finalmente si porteranno vicine se non anche localmente oltre i 20°C. Dal punto di vista meteorologico il Sole potrebbe tuttavia essere disturbato dalla formazione di cumuli a ridosso dei nostri monti che solo nella giornata di venerdì potrebbero, però, dar luogo a qualche breve e locale fenomeno.

Sarà tuttavia una parentesi di bel tempo che non durerà molto visto che, nel corso della prossima settimana, una nuova serie di perturbazioni è pronta ad abbattersi sul nord Italia determinando ancora maltempo e temperature in nuovo calo, con valori sotto le medie del periodo.