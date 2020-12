Il mondo agricolo ringrazia il Papa Giovanni: stelle di Natale in dono all'Ospedale

Stelle di Natale, rosse e beneauguranti, per ringraziare chi è impegnato in prima linea nella battaglia contro il Covid. E’ il pensiero di Natale donato dalla Coldiretti bergamasca e dai suoi florovivaisti ai medici, agli infermieri, al personale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che con varie mansioni ogni giorno combattono contro i drammatici effetti del virus e si prendono cura dei malati.

“Il nostro è un piccolo gesto rispetto a quanto il personale sanitario sta facendo per noi – afferma Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo – ma abbiamo voluto comunque dimostrare la nostra gratitudine per il lavoro eccezionale che sta svolgendo. All’inizio della pandemia il sacrificio di medici e infermieri è stato a dir poco eroico e quindi ci è sembrato giusto far arrivare loro il ringraziamento della nostra associazione e degli agricoltori nostri associati”.

La stella di Natale è la pianta più rappresentativa delle festività ed è anche una produzione significativa del comparto floricolo bergamasco, una realtà che conta 348 aziende che a causa della pandemia hanno subito pesanti perdite economiche.

“Con il frutto del nostro lavoro abbiamo voluto esprimere la nostra più sentita riconoscenza per il grande impegno profuso dagli operatori del Papa Giovanni XXIII, l’ospedale simbolo della lotta al Coronavirus - sottolinea Sandro Maffi, presidente del gruppo florovivaisti della Coldiretti - con l’auspicio che le stelle di Natale possano in qualche modo colorare le loro case e contribuire a rendere più serene le prossime festività”.

Un dono molto apprezzato dagli operatori, come sottolinea il direttore generale Maria Beatrice Stasi: “Grazie di cuore per questo gesto generoso e dall'alto valore simbolico ai florovivaisti della Coldiretti bergamasca da parte di tutti gli operatori che ho l'onore di rappresentare. Bellissime stelle di Natale che esprimono il sentimento di gratitudine per il prezioso lavoro svolto dal personale sanitario per far fronte a un'emergenza senza precedenti. Un gesto che, alla vigilia del Natale, ci fa sentire ancora di più la vicinanza e l'affetto del territorio. Sentimenti che non sono mai mancati nei confronti dell'ospedale, nemmeno nei giorni più bui”.

Coldiretti Bergamo spiega che le stelle di Natale sono divenute protagoniste delle feste grazie al loro colore rosso intenso tipico della festa e alla disposizione delle foglie che le rendono simili ad una cometa, una forma affascinante tanto che il suo nome latino “Euphorbia pulcherrima” significa bellissima. Anche se non tutti sanno che i veri fiori della stella di Natale, pianta originaria del Messico, sono quelli di colore giallo all’interno, mentre le parti di colore rosso non sono altro che foglie che assumono tale colorazione in particolari periodi dell’anno.

FOTO: (da sinistra) il presidente di Coldiretti Bergamo, Alberto Brivio, il direttore generale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi, e il presidente dei florovivaisti, Sandro Maffi.