Personalità più influenti del 2020 nel mondo, ci sono anche gli operatori del Papa Giovanni

C’è anche l’ASST Papa Giovanni XXIII nell’elenco annuale di innovatori, imprenditori e leader che hanno cambiato il panorama globale nel 2020, stilato come da tradizione da Bloomberg Businessweek.

L'elenco completo sarà pubblicato nel prossimo numero del prestigioso settimanale americano di economia, in uscita oggi, lunedì 7 dicembre. Bloomberg 50 non vuole essere una classifica ma una lista che riunisce i leader più influenti nel mondo degli affari, dell'intrattenimento, della finanza, della politica, della scienza e della tecnologia, i cui risultati quest’anno sono stati particolarmente degni di nota.

Il Papa Giovanni è stato incluso nella prestigiosa lista di "lavoratori in prima linea" in virtù dell’impegno dell’azienda bergamasca nella lotta al Covid-19, quando, solo nella prima fase dell’emergenza, sono stati più di 2.000 i pazienti ricoverati e il doppio quelli curati in Pronto Soccorso, arrivando ad avere, nelle settimane più difficili, 100 accessi al giorno in Pronto Soccorso e 550 malati Covid ricoverati contemporaneamente, di cui 100 in terapia intensiva.

“E’ un prestigioso riconoscimento per il Papa Giovanni che arriva d’oltreoceano e che raccoglie tutti gli operatori, senza distinzione, perché tutti hanno dato il massimo e un contributo decisivo alla gestione di un’emergenza senza precedenti - ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. La nostra azienda, e in particolare l’Ospedale di Bergamo, è ormai conosciuta in tutto il mondo per la risposta straordinaria data all’emergenza e riconosciuta come simbolo della lotta al Covid-19 nel mondo occidentale ed entrare in questo prestigioso elenco internazionale che ha le sue basi negli Stati Uniti ne è la dimostrazione più recente”.

Tra i nomi di prestigio inseriti nell’elenco Bloomberg 50 del 2020 ci sono personalità della cultura come la cantante Billie Eilish, vincitrice di quattro Grammy Awards ed il regista sudcoreano del film Parasite Bong Joon-Ho; professionisti del mondo della finanza come Jane Fraser, CEO di Citigroup e prima donna a capo di una delle maggiori banche statunitensi; esponenti della politica, come Abdalla Hamdok primo ministro del Sudan e forte innovatore e l’oppositrice bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya, leaders del mondo del settore dello spettacolo come Reed Hastings, co-CEO di Netflix; dirigenti di aziende proiettate al futuro, come Gwynnie Shotwell, presidente e COO di SpaceX, prima compagnia privata a inviare nello spazio cosmonauti americani; esperti del mondo della scienza e della tecnologia come Anthony Fauci, direttore dell’Istituto Nazionale delle allergie e delle Malattie infettive degli Stati Uniti.

Scopri a questa pagina l’elenco completo: https://bloom.bg/3g5sR2E