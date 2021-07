Università di Bergamo: visite guidate per future matricole dal 15 al 21 luglio

Finalmente all’Università di Bergamo, nelle sue diverse sedi, e in presenza! È questa la possibilità che l’Ufficio Orientamento offre alle aspiranti matricole dei corsi di laurea triennale, quinquennale e magistrale, tra il 15 e il 21 luglio 2021, rispondendo alla richiesta tante volte espressa, nei lunghi mesi di distanziamento e di collegamenti da remoto, dagli studenti interessati all’offerta formativa dell’Ateneo orobico.

È così che, secondo il calendario consultabile al link https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/orientarsi, si realizzeranno visite guidate nelle sedi dei diversi dipartimenti, diffuse in tutta la città di Bergamo e a Dalmine: un’occasione per vedere dal vivo l’organizzazione degli spazi che accolgono la vita universitaria degli studenti e, in molti casi, godere anche della straordinaria bellezza artistica di questi luoghi.

Ma un secondo motivo rende “speciali” queste visite guidate: gli accompagnatori saranno studenti senior dei diversi dipartimenti che, nella loro veste di tutor di Ateneo appositamente formati, presenteranno alle future matricole non solo gli spazi che le accoglieranno, ma condivideranno con loro le modalità di funzionamento, le abitudini studentesche, le particolarità che, a Bergamo, rendono la vita universitaria ricca di stimoli, così come di occasioni formative e socializzanti. Un assaggio di vita universitaria e un orientamento a 360°!

IL CALENDARIO

Si parte giovedì 15 luglio con un doppio appuntamento, alle 10.00 e alle 12.00, con il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione. Venerdì 16 luglio sarà la volta del Dipartimento di Scienze umane e sociali, sempre alle 10.00 e alle 12.00, e del Dipartimento di Giurisprudenza, alle 16.00 e alle 18.00. Sì riprenderà poi nella mattinata di lunedì 19 luglio con i Dipartimenti di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione e di Ingegneria e scienze applicate, alle 10.00 e alle 12.00; per poi proseguire nel pomeriggio, con il Dipartimento di Scienze economiche e di Scienze aziendali, alle 16.00 e alle 18.00. A chiudere la settimana di visite guidate, mercoledì 21 luglio alle 10.00 e alle 12.00, il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotarsi sulla pagina https://logistica.unibg.it/PortalePlanning/UNIBG-servizi/index.php

Dal menù a tendina selezionare: “Ufficio Orientamento” > “Visite Guidate luglio 2021” e il Dipartimento di interesse. Compariranno quindi in automatico la sede e la data previste per il tour: procedere inserendo i dati personali e cliccare su “Verifica disponibilità”; scegliere quindi l’orario di partenza della visita guidata desiderato.

Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 12.00 del giorno precedente a ciascuna visita guidata. Nel pomeriggio, una volta chiuse le iscrizioni, gli iscritti riceveranno una mail con le istruzioni dettagliate per il ritrovo.

Photo credit: Università degli Studi di Bergamo via Wikimedia Licenza CC BY-SA 4.0