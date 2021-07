Vaccinazione per il personale della scuola: accesso libero a Chiuduno e Dalmine

Per arrivare in sicurezza alla riapertura delle scuole a settembre Regione Lombardia ha deciso di dedicare cinque giornate di vaccinazione ad accesso libero per il personale docente e non docente con somministrazione del vaccino Moderna.

Basterà presentare la tessera sanitaria e un'autocertificazione che garantisca l'appartenenza alla categoria di insegnante/operatore scolastico.

“Per quanto riguarda il territorio di Bergamo il personale della scuola potrà andare ai centri vaccinali di Chiuduno e Dalmine, senza prenotazione, con accesso libero dalle 8 alle 20 – spiega Massimo Giupponi, direttore generale di ATS Bergamo – Agli insegnanti e al personale non docente verrà somministrato il vaccino Moderna, che prevede il richiamo a quaranta giorni quindi agli inizi di settembre, proprio prima della riapertura della scuola”.

L’auspicio è che i circa 5.000 tra insegnanti e personale non docente che lavorano nelle scuole della Bergamasca approfittino di questa opportunità perché sia possibile affrontare l’anno scolastico 2021/2022 con maggior sicurezza, incrementando la copertura vaccinale delle persone che lavorano nelle scuole a tutto vantaggio loro, degli studenti, delle loro famiglie e della ripresa della didattica in presenza.