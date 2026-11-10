A Dossena i Trionfini sono la grande famiglia del tamburello: tre generazioni di successi

A Dossena il tamburello è una questione di famiglia. E di cognome. Quando ti chiami Trionfini, in fondo, il destino sembra già segnato. È la storia di una passione che attraversa tre generazioni, partita da lontano e che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Una dinastia costruita sul campo, tra bacheche piene e amore per la maglia. Tutto comincia con il patriarca, Antonio Trionfini: due scudetti, un titolo di Serie B e uno di Serie C. Da lui la scintilla è passata ai quattro figli - Stefania, Simona, Ivo e Daniele - ognuno con il suo percorso nella disciplina.

Stefania ha messo in bacheca una Coppa Europa Indoor. Simona, oltre a uno scudetto e una Coppa Europa Indoor, ha vinto una B, due Coppe Italia tra A e B, tre Supercoppe e un'altra Coppa Europa. Ivo ha conquistato uno scudetto Master e un campionato di D. Daniele ha vinto lo scudetto Pulcini e Allievi, poi uno di C, uno di B, due Coppe Italia e una Supercoppa in B fino al capolavoro realizzato a Ferragosto: capitano nel primo scudetto della storia del Dossena con il 2-0 (6-3 6-0) ai mantovani del Ceresara in quel di Torre de'Roveri.

Poco male che siano sfuggite, al cospetto dei campioni d'Europa del Solferino, prima la Coppa Italia e poi la Supercoppa. Ma la famiglia si è allargata, dentro e fuori dal campo, e con lei i successi. Dal matrimonio tra Stefania e Mauro Milesi sono nati Giorgia, con un passato nelle giovanili, e Roberto, già nazionale giovanile, vincitore di un campionato di D, uno di B, due Coppe Italia e una Supercoppa di B.

Figli di Simona e Osvaldo Mogliotti sono Alessandro, nazionale giovanile e campione di D, e Francesco, giocatore dei Giovanissimi del Dossena (quarti all'ultimo Trofeo Coni disputato in Puglia). Di Ivo e Katya Delle Donne sono invece Jurgen, nazionale giovanile e vincitore di un campionato di D, e Benedetta, fresca di triplete con le bresciane del Nigoline: campionato di B, scudetto e Coppa Italia; nel "lotto" è sfuggita solo la Supercoppa, andata alle eterne rivali del Cavalcaselle.

Oggi Simona Trionfini, oltre a guidare la prima squadra in Serie C, è segretaria della società, consigliere federale e uno dei motori del vivaio." Il tamburello da noi si è tramandato da mio padre - racconta - Fratelli, figli e nipoti stanno andando avanti lungo la stessa strada, fatta di passione, sacrificio, lavoro e voglia di fare sport. Il nostro è uno sport che aggrega, che forma. Non solo tecnicamente, ma soprattutto dal punto di vista umano. È una scuola di vita. Lo è sempre stata per noi. Con il divertimento che deve venire prima di tutto". Un cerchio che, a Dossena, non si chiude mai.

Nella foto di gruppo: In piedi Jurgen Trionfini, Roberto Milesi, Antonio Trionfini, Alessandro Mogliotti, Ivo Trionfini, Mauro Milesi. In basso: Jessica Gavazzi, Katya Delle Donne, Benedetta Trionfini, Francesco Mogliotti, Simona Trionfini. Nella foto da solo: Daniele Trionfini.