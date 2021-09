Coronavirus in Bergamasca 55.394 casi, +38 oggi. In Italia 5.621 nuovi contagi

Regione Lombardia ha pubblicato i dati aggiornati a venerdì 10 settembre relativi alla diffusione del Coronavirus nella regione.

I NUMERI DI OGGI – In Lombardia sono 875.265 i casi da inizio pandemia, 594 in più rispetto a ieri, tasso di positività 1,2%, ricoverati 391 (-4), in terapia intensiva 59 (+1), guariti/dimessi 830.073 (+685), decessi 33.947 (+2). 49.658 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

In provincia di Bergamo i contagi totali da inizio pandemia sono 55.394 (+38). I contagi nelle ultime 24 ore in provincia di Brescia sono pari a +74, in provincia di Milano +179.

Dal Ministero della Salute i dati odierni in Italia.

Nelle ultime 24 ore, in Italia sono 5.621 i nuovi contagiati, 62 morti, 6.984 guariti, -10 terapia intensiva, -66 ricoveri. 286.028 i tamponi effettuati. Tasso di positività 2,0% (+0,1%). 80.293.447 dosi di vaccino somministrate.