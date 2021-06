La Lombardia passa in zona bianca da lunedì, ecco le regole: addio coprifuoco e riaprono le attività

Dopo mesi di chiusure, lockdown e zone colorate, da lunedì 14 giugno sarà il turno anche per la Lombardia di entrare in zona bianca, insieme a Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Provincia Autonoma di Trento.

A rendere possibile il passaggio, i dati sempre più in miglioramento della Regione: per tre settimane consecutive, la Lombardia ha registrato un'incidenza dei contagi al di sotto di 50 ogni 100 mila (il requisito per la zona bianca), arrivando addirittura a toccare i 22 casi ogni 100 mila nell'ultima settimana.

Merito, come afferma il Presidente Attilio Fontana, di tutti coloro che "si sono sottoposti alla vaccinazione". Ma quali saranno le nuove regole della zona bianca? La vita tornerà alla semi-normalità: infatti la prima novità è il coprifuoco, che verrà eliminato (mentre rimane a mezzanotte per le zone gialle). Per i ristoranti ed i bar all'aperto non ci sarà più alcun limite, mentre al chiuso non potranno esserci più di sei commensali al tavolo.

Riaprono le discoteche, ma non sarà possibile ballare in pista, le piscine al coperto, i centri benessere e termali, le fiere, le sagre, i convegni, i congressi, i parchi tematici e di divertimento, sale bingo e i casinò. Gli eventi sportivi al chiuso riapriranno al pubblico e torneranno ad essere consentiti i banchetti dopo funzioni civili e religiose.

La regola generale che, però, dovrà essere sempre ricordata è l'obbligo di mantenere la mascherina, sia all'aperto ma soprattutto negli spazi chiusi, ed il distanziamento interpersonale, che non dovranno mai venire meno per evitare aumenti di contagi.

Seguici su tutti i nostri canali social Follow @VocedelleValli

(Fonte: repubblica.it)