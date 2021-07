Vaccinazioni, con il Green Pass boom di prenotazioni: in Lombardia 100mila posti nuovi per 1a dose

Dopo l'annuncio del Green Pass obbligatorio, ieri in Lombardia boom di prenotazioni per la prima dose: 48.646 cittadini hanno fatto la loro richiesta. Il picco più alto di prenotazioni fino a ieri era di 20 mila il 14 luglio, con diversi alti e bassi, toccando anche quota 7 mila. 28 mila mercoledì in "odore" di Green Pass obbligatorio e 50 mila ieri. E così Regione Lombardia si adegua e da venerdì 23 luglio fino al 1° agosto mette a disposizione 100.000 nuovi posti a tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti-Covid.

Prosegue il cammino per raggiungere immunità

Regione Lombardia prosegue il cammino per immunizzare il più alto numero di cittadini lombardi, dopo aver superato in settimana la cifra emblematica di 5 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, a fronte di più di 7 milioni di adesioni e oltre 11 milioni di dosi totali somministrate.

“Chi non si è ancora vaccinato – dice la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – dal 23 luglio sino al 1° agosto potrà usufruire di uno dei 100.000 nuovi posti per prime dosi che siamo riusciti a mettere a disposizione dei cittadini lombardi di tutte le età. Un ulteriore sforzo per agevolare la vaccinazione, unico mezzo per contrastare e vincere il virus e proteggere sia la propria salute, sia quella della comunità”.

Come prenotarsi

Le prenotazioni possono avvenire sin da ora attraverso i consueti canali di adesione: portale, portalettere, Postamat, numero verde 800.89.45.45.

Si ricorda che, per i cittadini over 60, è sempre libero l’accesso senza prenotazione a tutti gli hub vaccinali. Inoltre, sono attive iniziative speciali con l’uso di mezzi mobili, sempre senza prenotazione. Come nei quartieri di Milano (fino al 31 luglio), Bergamo (dal 27 luglio al 12 agosto) e Brescia (dal 23 luglio fino al 29 luglio).