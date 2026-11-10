Almenno valorizza i grandi vini bergamaschi: un weekend per degustare i prodotti di 30 cantine

Con l’obiettivo di valorizzare i vini di eccellenza e le Cantine presenti principalmente nel territorio limitrofo, in particolare la zona a Ovest di Bergamo, a partire dagli Almenno, per arrivare a Pontida, Palazzago, Ambivere, Mapello, Villa d’Adda, Carvico, Villa D’Almè, Sotto il Monte, Sorisole, Bergamo e tanti altri Comuni e senza dimenticare produttori dell’importante zona a Est di Bergamo, Pro Loco Almenno organizza - in collaborazione con il Museo del Falegname Tino Sana - la Quinta edizione della manifestazione "West Bergamo Wine & Friends" in programma sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 al Museo del Falegname.

Due giorni di appuntamenti per degustare i grandi vini della provincia di Bergamo, conoscere le cantine locali, valorizzare il territorio, le sue produzioni e la cultura vitivinicola bergamasca e scoprire il Museo del Falegname in ogni suo angolo. Le prime tracce della presenza della vite e del vino in provincia di Bergamo risalgono all’epoca dei Romani, ciò significa verosimilmente che il Ponte di Lemine o della Regina, situato ad Almenno e costruito intorno al 55 d.c. è stato luogo di passaggio dei primi vini prodotti nella bergamasca.

Il Ponte era crocevia militare e commerciale verso l'Europa, ha consentito l’espansione di tutto il territorio del Lemine. A detta degli storici del resto già il Pagus di Lemine, distretto della Bergamo romana, comprendeva tutta la Valle Imagna, Palazzago, fino ai confini della Valle San Martino, compresi Locate ed Ambivere. Il nome della manifestazione West Bergamo identifica questo territorio compreso tra la Valle Imagna e la Val San Martino, esemplificato nel logo creato ad hoc per l’evento dominato dalle pendici del monte Linzone su cui si erge il calice di vino che fa compagnia al Tempio di San Tomè, la Chiesa di San Giorgio negli Almenno, il Monastero di San Giacomo a Pontida e l’Abbazia di Sant’Egidio a Fontanella.

“Abbiamo il dovere di valorizzare le nostre tradizioni come quelle della viticoltura e dell’enologia, tradizioni che garantiscono la cura e presidio del territorio, tutela dell’ambiente e recupero di terreni – afferma Pietro Rota, presidente della Pro Loco Almenno – Siamo fortunati, nel nostro territorio nascono dei grandissimi vini: questo evento vuole proprio farli conoscere e metterli in mostra per portare valore ad un grande territorio e far conoscere appunto i suoi ottimi frutti. È importante promuovere la cultura del consumo consapevole di vino, anche come strumento educativo per contrastare l'abuso di superalcolici e il consumo di energy drink tra i giovani adulti. Ringrazio Aurora Sana per la grande collaborazione e consueta ospitalità al bellissimo Museo che per due giorni non solo sarà da visitare ma anche da degustare. Ringraziamo il Comune di Almenno S.B. e di Almenno S.S. e Conad Almenno San Bartolomeo che credono nella nostra proposta.”

“Qui si racconta di legno, si racconta di botti in legno e del loro uso. Attendiamo con motivata convinzione questa Quinta edizione, per mostrarvi le collezioni e far parlare i produttori con le loro degustazioni – afferma Aurora Sana, Presidente del Museo del Falegname Tino Sana – E’ un piacere ospitare nuovamente questo evento. Sempre grazie a Pietro Rota, ai volontari del Museo e allo staff della Proloco per la collaborazione e il prezioso aiuto. Vi aspettiamo numerosi”.

I percorsi di degustazione, senza obbligo di alcuna prenotazione, saranno disposti sui tre livelli del Museo e prenderanno il via sabato 14 novembre dalle ore 17 alle ore 23 e proseguiranno per la giornata di domenica 15 novembre dalle ore 15 alle ore 21. Sabato sarà presente Ilenia Ferraioli che condurrà la presentazione della manifestazione, mentre Domenica alle ore 16 ci sarà la presentazione del libro "Lievitati fatti in casa" di Alessandro Nadir Begnis.

Ad accompagnare gli assaggi dei prodotti dei 30 produttori bergamaschi selezionati che rappresentano più di 150 ettari di vigneti bergamaschi, sarà disponibile una gustosa area food con i piatti della tradizione bergamasca. L’evento prevede l’acquisto di un percorso degustazione a scelta tra quelli proposti (6, 12 o 20 degustazioni) e per l’occasione l’ingresso al Museo del Falegname Tino Sana sarà omaggio. Tutti coloro che volessero visitare il Museo, senza prendere parte alle degustazioni, potranno usufruire di un biglietto ridotto a 5 euro per tutto l’evento.

I 30 PRODUTTORI BERGAMASCHI (in ordine alfabetico):

Agricola Colleoni (Palazzago), Il Belvedere (Palazzago), Biava (Scanzorosciate), La Brentina (Scanzorosciate), La Cà (Villa d’Adda), C’era una Volta (Palazzago), Cantina Val San Martino (Pontida), Casa Virginia (Villa d’Almè), Cascina del Ronco (Villa d’Almè), Cascina Moroni (Bergamo), Cascinetto d'Agro (Almenno S. B.), Ca' Verde (Almenno S.S.), La Corona (Scanzorosciate), Le Driadi (Palazzago), Gatta Vignosa (Mapello), Lurani Cernuschi (Almenno S.S.), Mezzaripa (Pontida), Mo.Ka (Ambivere), Nove Lune (Cenate Sopra), Pecis (San Paolo d’Argon), Pietramatta (Cenate), La Rossera (Villa d’Adda), Sant’Egidio (Sotto il Monte), Scotti (Mapello), Tenuta Castello di Grumello (Grumello del Monte), Tenuta Rabaiona (Mozzo), La Tordela (Torre de Roveri), Tellurit (Pontida),Tosca (Pontida).

Costo ingresso

15 euro: 6 degustazioni a scelta compreso ingresso Museo

25 euro: 12 degustazioni a scelta compreso ingresso Museo

35 euro: 20 degustazioni a scelta, compreso ingresso Museo

Ingresso per i visitatori esclusivi del Museo: 5 euro

Orari di apertura al pubblico

Sabato 14 Novembre dalle ore 17 alle ore 23

Domenica 15 Novembre dalle ore 15 alle ore 21

Non serve prenotazione

Location

Museo del Falegname Tino Sana

Via Papa Giovanni XXIII 59, Almenno S.B. (BG)

Contatti ed info

Museo del Falegname Tel 035/554411 Email: museo@tinosana.com