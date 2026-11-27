Un presidio energetico efficiente, digitale e sempre connesso, costruito da zero e capace di funzionare in autonomia anche dove gli abitanti si contano sulle dita di poche mani. È questa la scommessa dell’eV-Chalet! di Morterone, il Comune meno popoloso d’Italia, sul versante lecchese delle Orobie ma legato da strade, geografia e sfide quotidiane alle valli bergamasche, a partire dalla Val Taleggio e Valle Imagna.

Il responsabile del progetto è Daniele Invernizzi, 47 anni, nato a Monza ma con uno stretto legame con il territorio di Morterone: “La mia famiglia è praticamente morteronese e un po' bergamasca. Ho avuto così modo di frequentare e vivere questo paese sin da bambino”. Ingegnere elettronico, da una ventina di anni si occupa di mobilità elettrica e dirige la Fondazione eV-Now!, un ecosistema di innovazione, comunicazione e networking nato nel 2007.

C'è un momento esatto in cui la carriera di Daniele si è intrecciata con le sue origini, ovvero nel 2011. L’amore e la conoscenza dei punti di forza e di difficoltà di Morterone lo hanno infatti spinto a trasformare il paese più piccolo d’Italia per popolazione - che conta solo 30 abitanti - in un laboratorio tecnologico all’avanguardia. “L’isolamento naturale e le strade difficili per raggiungere Lecco o Bergamo rendono questo luogo un po' particolare”, ha affermato. “Con eV-Now! abbiamo scelto Morterone come laboratorio per sperimentare soluzioni utili e raccontarle, perché provare un sistema non basta: va comunicato per avvicinare amministrazioni e investitori”.

Uno degli interventi più significativi realizzati in ambito territoriale riguarda la costruzione dell’eV-Chalet!: un infopoint autonomo e completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Tutto ha inizio da un bando per la creazione di un punto di accoglienza turistica e da diversi interrogativi e dubbi plausibili riguardanti la costruzione di un classico infopoint: “Troppi punti informativi restano vuoti e funzionano solo d’estate - spiega Invernizzi - e in un contesto con un turismo di nicchia sarebbe stato uno spreco”. Da qui dunque l’idea e la scelta, da parte dell’amministrazione comunale, di puntare su una struttura autonoma e connessa, alimentata interamente a energia solare in collaborazione con eV-Now!.

L’eV-Chalet!, che sorge su un terreno agricolo, è stato progettato su misura: è costituito da una struttura in legno ben isolata, falde allungate in modo da proteggere le facciate e far convergere il sole sul tetto - dove sono presenti pannelli fotovoltaici. È dotato di batterie d’accumulo ed è scollegato dalla rete elettrica. Sul fronte risorse, l’opera ha potuto contare su finanziamento di BIM (Bacino Imbrifero Montano), bando Valli Prealpine, mentre la restante spesa è stata coperta dal Comune e da eV-Now!, la quale si fa carico anche dei costi tecnologici, di manutenzione e d’aggiornamento.

Nel concreto la struttura offre ai cittadini del paese e ai turisti una rrete Wi-Fi costante grazie alla collaborazione con EOLO - in un luogo dove il segnale GSM è minimo. Producendo e accumulando localmente energia rinnovabile, l’eV-Chalet! alimenta i sistemi di videosorveglianza, la centralina meteorologica e un citofono che consente a chi è di passaggio di chiedere informazioni o di lasciare un simpatico video-messaggio.

Fornisce inoltre energia alle postazioni di ricarica di veicoli elettrici: sono presenti 40 connettori - posizionati in 5 aree distinte del territorio di Morterone - dedicati alla ricarica di e-bike e dispositivi personali, oltre a un punto di ricarica auto attraverso la wallbox di Daze Technology. In questo laboratorio a cielo aperto si sono poi aggiunti 20 lampioni fotovoltaici progettati per massimizzare l’efficienza e che consentono al Comune di risparmiare qualche migliaio di euro l’anno. L’ultima sperimentazione messa in atto da Daniele è Vehicle to Home: progetto che prevede l'utilizzo della batteria dell’auto per alimentare lo chalet. Questa tecnologia sarà impiegata per fornire energia al Glamping di Morterone - che verrà inaugurato la prossima primavera.

Un po' di numeri. Dall’avvio del progetto sono state effettuate oltre 6.000 ricariche tra auto, moto ed e-bike attraverso le infrastrutture sviluppate progressivamente sul territorio di Morterone. Durante l’estate 2026, dal 1° giugno al 31 agosto, la frequentazione del territorio è stata stimata mediamente in 60 persone al giorno sui principali sentieri e altre 60 persone al giorno tra ciclisti e visitatori dell’area della galleria. Nell’intero periodo si tratta quindi di una stima di 11.040 passaggi e presenze. Il dato descrive i flussi registrati e stimati sul territorio e non rappresenta il numero di visitatori unici. Nello stesso periodo, i due punti Wi-Fi pubblici gratuiti hanno registrato mediamente 300 accessi al giorno, pari a 27.600 accessi complessivi, inclusi gli accessi ripetuti. Il dato rappresenta una crescita del 15% rispetto all’estate 2025.

La forza del progetto risiede nella sua autosufficienza: non è necessaria la presenza di una persona fisica che lo gestisca come nel caso degli infopoint tradizionali. Daniele afferma: "Ha costi inferiori rispetto alla manutenzione e alla gestione di un punto informativo aperto tutto l'anno con una persona responsabile che va pagata, giustamente. Essendo digitalizzato non richiede la presenza sul campo, ma ci avvaliamo di un agente di intelligenza artificiale il cui compito è quello di controllare i sistemi, della manutenzione e degli aggiornamenti”. Nel periodo primaverile/estivo il contatto umano non manca: “Quando la comunità di Morterone è operativa sta vicino allo chalet, intrattiene le persone e dà informazioni facendolo diventare un punto di aggregazione”.

Tra gli obiettivi principali che Daniele, insieme a eV-Now! e al Comune si erano imposti di conquistare c’era quello di fornire informazioni ai turisti e fargli scoprire la storia del paese. “Questo obiettivo l'abbiamo raggiunto subito. Le persone hanno accolto alla grande l’iniziativa del videocitofono, per esempio, e ci lasciano dei messaggi straordinari, dicendo cose molto belle di Morterone e di questi servizi”. Ci sono invece traguardi che non si immaginavano di raggiungere: “Non ci aspettavamo sinceramente che avremmo prodotto così tanta energia. Pur avendo progettato lo chalet al meglio, siamo comunque al nord, in un'area dove ogni tanto nevica e in cui viene buio presto”.

Guardando al futuro, Morterone ha l'obiettivo di implementare i servizi: dall’audio guida per visitare il paese e il Museo d’Arte Contemporanea all’aperto (MAMACMorterone), alla sperimentazione dell’utilizzo dei droni. “Vorremmo sperimentare le tecnologie dei droni, sia per il trasporto di beni di prima necessità vista la distanza dalle città, sia per la sicurezza del territorio: dagli incendi al controllo, ad esempio della pastorizia”, ha tenuto a specificare il 47enne.

L’esperienza del laboratorio di Morterone apre potenzialità concrete anche per altri piccoli centri di montagna, a partire dalla replicabilità del modello e dalla capacità di sostenersi valorizzando quanto ha da offrire il territorio. L’eV-Chalet!, ad esempio, ha messo a disposizione una cucina mobile fotovoltaica di Tesla, usata nella bella stagione da produttori locali per vendere i formaggi. “Si tratta di un’idea che altrove potrebbe aiutare a coprire i costi di gestione”, ha fatto presente Invernizzi. Le stesse tecnologie dell’eV-Chalet! possono inoltre essere adattate a infopoint già esistenti o inserite lungo i cammini escursionistici - immaginando anche forme di accoglienza automatizzata come il self-check-in e nuove proposte ricettive come il glamping.

È da questa visione che nasce il Manifesto di Morterone, redatto per diffondere buone pratiche tra territori piccoli e grandi. L’obiettivo non è un ritorno impossibile ai numeri demografici del passato, ma un "popolamento bilanciato" basato su efficienza energetica, connessione e servizi, capace di attrarre anche nomadi digitali e professionisti in cerca di qualche giorno in montagna. Per trasformare l’esperienza in confronto concreto, eV-Now! punta infine a organizzare in primavera dei laboratori dedicati ad amministratori e tecnici comunali, coinvolgendo anche le realtà delle valli bergamasche. “Possiamo mettere a disposizione quello che abbiamo imparato, compresi due parametri molto importanti: la divulgazione (fondamentale visto che fa parte delle voci di finanziamento ndr) e la comunicazione territoriale, cioè comunicare bene il territorio con gli strumenti che abbiamo a disposizione”.