Oggi, venerdì 27 novembre, ore 17.30 va in scena "Radici e orizzonti", un evento-incontro in ricordo di Antonio Carminati di Corna Imagna, scomparso lo scorso 10 aprile, con la proiezione del documentario Radici in movimento in Sala Ferruccio Galmozzi a Bergamo.

A pochi mesi dalla scomparsa del direttore, Antonio Carminati, il Centro Studi Valle Imagna lo ricorda con un incontro a Bergamo. Saranno presenti Valentina Zuccala e Angelo Invernici, rispettivamente nuova presidente e nuovo direttore del Centro Studi, con gli ospiti Michele Corti e Rosa Galantino.

Seguirà la proiezione di "Radici in movimento. Storie di emigrazione e accoglienza in Valle Imagna", di Rosa L. Galantino e Luigi Ceccarelli. Sala Ferruccio Galmozzi, Via Torquato Tasso 4, Bergamo. In collaborazione con Pastoralismo Alpino, Amici delle Mura di Bergamo e UCAI, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Bergamo.

Ingresso libero.

Poi il weekend del Centro Studi Valle Imagna proseguirà con altri due eventi. Sabato 28 novembre, dalle ore 18.30, una serata a Cà Berizzi: Futuro anteriore e Fanfalöche e Biligorgna. Alla BiblioOsteria di Cà Berizzi, a Corna Imagna in VIa Regorda n.7, una serata in tre tempi. Alle 18.30 un incontro informale sulla memoria dell'emigrazione lombarda e sulle attività del Centro Studi, con Tracciaminima APS ed Ecoistituto della Valle del Ticino. Alle 19.30 una cena di sostegno al progetto Futuro anteriore (polenta e porcini con stracchino, 32 €). Alle 20.45 il terzo appuntamento di Viaggio nella musica bergamasca, la rassegna a cura di William Limonta, con Fanfalöche e Biligorgna. Canti di educazione sentimentale popolare a cura di LaPIS – Laboratorio Popolare I Sifuléré. Cena su prenotazione obbligatoria: 375 657 3507.

Domenica 29 novembre, dalle ore 16.00 presso l a sala lettura dell'Antica Locanda della Roncaglia, in via Roncaglia 21, Corna Imagna. La fanzine infinita. Pratiche di editoria autoprodotta. Nuovo appuntamento del Piccolo Fienile Culturale, il progetto nato dalla collaborazione tra Centro Studi Valle Imagna e Collettivo Propagazioni, con la Fanzinoteca La Pipette Noir. Dalle 16.00 alle 18.00, un laboratorio con Valeria Foschetti per costruire una propria pubblicazione, a partire dal volume La fanzine infinita, pensato non solo per essere letto ma per essere tagliato, piegato, ricomposto e trasformato. Dopo aver osservato una selezione di fanzine dall'archivio della Fanzinoteca, ogni partecipante realizzerà la propria e la porterà a casa insieme al libro. Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria. Informazioni e iscrizioni: Tel. 035 850066 - WhatsApp 347 4230761.