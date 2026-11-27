Una trentina di ragazzi coinvolti in un raduno durato oltre tre ore, tra musica, lame che passavano di mano in mano e riprese con gli smartphone. Le indagini del Commissariato di Treviglio hanno portato all’identificazione di cinque giovani, quattro maggiorenni e un sedicenne.

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione relativa alla presenza, nel parco pubblico di via A. Scotti a Treviglio, di un gruppo di giovani intenti a sventolare armi bianche, anche machete. L’intervento di una pattuglia della Volante non aveva consentito, nell’immediatezza, di rintracciare i soggetti. Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato di Treviglio hanno quindi avviato gli accertamenti, concentrandosi sulle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell’area.

L’analisi dei filmati ha restituito un quadro ben più articolato di un semplice episodio di aggregazione: per circa tre ore e mezza, una trentina di ragazzi si sarebbe alternata in una sorta di esibizione collettiva, accompagnata dalla musica diffusa attraverso casse Bluetooth e dalla presenza di generi alimentari e bevande alcoliche. Nel corso dell’incontro, coltelli e machete sarebbero stati branditi e fatti circolare tra i presenti, mentre venivano realizzate fotografie e riprese video.

Gli elementi raccolti hanno consentito di identificare cinque giovani, quattro maggiorenni e un minorenne, nei confronti di quattro dei quali la Polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi decreti di perquisizione locale, emessi dalle competenti Procure della Repubblica di Bergamo e presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Le perquisizioni hanno portato al rinvenimento e al sequestro di un coltello tattico con lama dentellata di 16 centimetri, completo di fodero, due noccoliere metalliche tipo tirapugni e sei bombolette di spray urticante da 60 ml ciascuna, in quantità superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. Sono stati inoltre rinvenuti due storditori elettrici, la cui detenzione è risultata lecita e che i possessori hanno spontaneamente consegnato per consentirne la distruzione.

Al termine degli accertamenti, tutti e cinque sono stati deferiti alle competenti Autorità giudiziarie, a vario titolo, per porto di armi od oggetti atti a offendere e detenzione abusiva di armi.