Il Club Bushido di Almè è tornato dalla trasferta di domenica 22 novembre a Villafranca di Verona con un bottino ricco e meritato: cinque ori, quattro argenti e sette bronzi, conquistati nel 16° Campionato Nazionale UKS (Unione Karatè Sportivo). Guidati dal Maestro Ezio Milesi, gli atleti sono riusciti a ottenere risultati importanti sul tatami, frutto dell’impegno, della determinazione e del lavoro svolto in palestra.

A Villafranca di Verona sono stati protagonisti sul palcoscenico nazionale tanto gli atleti più giovani quanto i più esperti del club. Hanno ottenuto l’oro nel kata Diego Cattaneo, 15enne di Almè, Martina Pasta, 12enne di Sorisole, Bruno Di Risio (52 anni) e Matteo Viganò (42 anni), entrambi di Villa d’Almè. Nella prova a squadre sono invece saliti sul gradino più alto del podio gli 11enni di Capizzone Andrea Benaglia, Andrea Castoldi e Nicolò Opreni. Primo posto speciale conquistato da Tommaso Bonzi nel kumite: per l’atleta di quasi nove anni della Val Brembilla si tratta infatti della prima esperienza in assoluto in questa specialità. “Tommaso è esploso di gioia quando si è reso conto di aver vinto all’esordio”, racconta emozionato il maestro.

Il medagliere del Club Bushido di Almè vanta poi quattro medaglie d’argento. La prima è proprio quella di Tommaso Bonzi, ottenuta nel kata. Secondo posto in questa disciplina anche per il maestro Milesi, che è riuscito a conquistare questo fantastico piazzamento prima del ritiro dovuto a un infortunio. Thomas Quarti di Villa d’Almè ha centrato l’impresa di una doppietta argento nel kumite e nella prova a squadre.

I sette bronzi portano invece la firma di Andrea Castoldi, Cristian Di Risio e Martina Pisella di Villa d’Almè, Alice Papagni e Giulia Papagni di Sorisole, Nicole Locatelli di Almè. Ottima prestazione anche nella prova a squadre per la 13enne Allison Dessi Camano di Almè e le 12enni Giulia Papagni e Martina Pasta, le quali sono riuscite ad aggiudicarsi l’ultimo gradino disponibile del podio.

Un risultato di gruppo, costruito grazie alla partecipazione di tutta la squadra scesa sul tatami a Villafranca - insieme a Federico Bruno, Luca Carminati, Milo Converso, Pasquale Converso, Silvana Converso, Klaus Kola, Kevin Kola, Cristian Locatelli, Francesco Sonzogni, Gioia Pasta e Lionel Peza - a dimostrazione della compattezza e della crescita costante del club.

Conclude così il maestro Milesi: “È stata una gara molto intensa e di grande livello, con oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia. I ragazzi sono stati fantastici, hanno dato il loro meglio e si sono fatti valere. Ci tengo a ringraziare i genitori che hanno fatto il possibile per esserci. Ora ci rimettiamo al lavoro, già pronti per la prossima competizione”.