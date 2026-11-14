A 21 giorni la diagnosi di tumore, oggi Cloe sorride: a Palazzago una festa per sostenere la ricerca

In provincia di Bergamo, riflettori accesi sulla Ricerca Scientifica volta a contrastare il Neuroblastoma, tumore raro prevalentemente pediatrico. Domani, domenica 15 novembre, nell’area feste di Palazzago in via Annunciata 30, dalle ore 15,00, appuntamento con “Dona il tuo tempo. Regala la cura”, sfilata di moda per bambine e bambini accompagnata da lotteria e apericena: il tutto a sostegno della ricerca scientifica promossa dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma.

L’evento è organizzato ormai da cinque edizioni da Silvia Cisana e Roberta Rota di Palazzago. Quest’ultima è la mamma di una bambina - Cloe Mazzoleni (in foto con mamma Roberta, papà Roberto e il fratellino Manuel) - curata per un Neuroblastoma che le è stato diagnosticato ai suoi ventuno giorni di vita. Oggi, dopo un percorso in salita, tra una chemio e l’altra al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la bambina sta bene e da due anni è libera dai controlli periodici fatti come da protocollo.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, saranno protagonisti della sfilata di moda “BabyBirbe” con abiti che si potranno acquistare o noleggiare per aiutare la ricerca promossa dall’associazione. Di più, sempre con questa finalità solidale, una lotteria e, dalle ore 19,00, l’apericena.

Prevista la partecipazione di Jessica Grasso, direttore operativo dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, che interverrà su finalità e linee di azione dell’ente.

Roberta Rota si è avvicinata all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma diversi anni fa, al momento della diagnosi di neuroblastoma che ha riguardato sua figlia, oggi libera dal tumore. Da quel momento il suo impegno per sostenere la ricerca scientifica con iniziative come, ad esempio, quella del 15 novembre prossimo e promuovendo nel territorio le campagne solidali di Natale e Pasqua lanciate ogni anno dall’associazione.

“Appena i medici hanno pronunciato la parola ‘neuroblastoma’, ho iniziato a fare ricerche online e così – racconta mamma Roberta – sono venuta a conoscenza dell’associazione, a cui siamo grati e che continueremo a sostenere per donare un futuro ai bambini e alle famiglie che devono affrontare questa malattia. Perché tutti insieme possiamo fare grandi cose”. Per saperne di più sull’evento del 15 novembre e per parteciparvi su prenotazione, telefonare al numero 347.9903992 di Silvia Cisana oppure al numero 347.3967403 di Roberta Rota.