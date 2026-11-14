San Pellegrino Terme, grosso masso supera la rete paramassi e cade vicino alle case

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre un grosso masso è caduto in località Viasona, a San Pellegrino Terme, sopra il cimitero, andando a terminare la sua corsa a pochi metri dalle abitazioni, fortunatamente senza creare danni a cose o persone.

Il macigno ha divelto le reti paramassi (vedi foto sotto) presenti per evitare proprio questo tipo di situazione, installate circa 15 anni fa.

Sul posto è intervenuto il personale del Comune per valutare la situazione e constatare l'eventualità che dal versante possano scendere o meno altri detriti. Il macigno ha un peso stimato tra i 20 e i 30 quintali e nella zona risiedono quattro famiglie. In seguito ai sopralluoghi verrà valutata la possibilità di evacuare le abitazioni qualora non vi fossero le condizioni di sicurezza.