Atalanta, fatturato record a 325,4 milioni: bilancio positivo per undici stagioni di fila

325,4 milioni di euro fatturati nella stagione 2025/26 (mai cosi tanti), con un incremento di 5 milioni di euro rispetto all'anno precedente, e un utile netto di 26,5 milioni di euro. Questi i numeri dell'Atalanta nell'ultimo bilancio, chiuso il 30 giugno 2026 e riportato da Calcio e Finanza.

Si tratta dell'undicesimo anno consecutivo chiuso in positivo per la società sotto la guida della famiglia Percassi, con Antonio presidente e Luca amministratore delegato. Lo scorso anno il club bergamasco chiuse il bilancio dell'annata 2024/25 con un utile di 37,8 milioni, mentre il fatturato totale si era fermato a 320,8 milioni.

Nonostante la voce stipendi più alta (da 127,3 a 134,4 milioni), con mister Juric ancora a libro paga fino all'estate nonostante l'esonero, la Dea tiene botta grazie ad un incremento dei ricavi pari a 9 milioni di euro.

Dai diritti TV per la Champions, dove l'Atalanta era arrivata fino agli ottavi, sono arrivati 3 milioni di euro, due milioni in più dagli sponsor e 1,7 milioni dai ricavi matchday della biglietteria.

Dal calciomercato 90 milioni di euro incassati, 18,5 dai bonus e 8,5 dai prestiti. Le cessioni più significative Retegui, Lookman e Ruggeri con rispettivamente plusvalenze di 40,8, 28,8 e 16,2 milioni di euro. Spesi invece poco più di 99 milioni per gli acquisti.