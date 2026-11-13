Capizzone, ciclopedonale a Medega pronta a inizio 2027: mancano solo le reti paramassi

Il percorso ciclopedonale in località Medega, nel comune di Capizzone, realizzato sul sedime dell'ex canale idroelettrico di proprietà della Comunità Montana Valle Imagna, sarà interessato da ulteriori interventi per garantirne la sicurezza.

Con la deliberazione n. 69 del 5 ottobre 2026, la Comunità Montana Valle Imagna ha approvato il progetto esecutivo delle opere complementari, per un investimento complessivo di 88.500 euro. Sono in fase di avvio le procedure per l'affidamento dei lavori, mentre il completamento è previsto nei primi mesi del 2027.

L'obiettivo è quello di rendere fruibile il percorso entro la prossima primavera. Questo intervento prevede opere di protezione e consolidamento del versante, anche attraverso la posa di reti paramassi, con lo scopo di tutelare le persone che transitano lungo il percorso e nelle aree vicine al tracciato.

Il tratto oggetto di questo intervento sulla sicurezza è parte di un progetto più ampio di completamento della ciclopedonale di Capizzone, in località Medega (in parte già utilizzabile) approvato nel luglio 2025 ocn lavori affidati nel dicembre 2025 alla ditta Giovanni Brumana Srl di Costa Imagna, per un importo totale di 233mila euro.

Sul tratto ancora chiusa al transito sono, tuttavia, emerse ulteriori problematiche esterne al tracciato ciclopedonale ma legate alla sicurezza dei fruitori del percorso che stanno rendendo quindi necessari gli interventi di protezione.

"Durante i lavori - si legge nella delibera della Comunità Montana - è emersa la necessità, inizialmente non prevedibile, di provvedere all’esecuzione di opere di installazione di reti paramassi in aderenza di protezione e sicurezza di un tratto del percorso ciclopedonale, lavori indifferibili e non procrastinabili, vista la necessità di procedere all’apertura al pubblico del tratto in Comune di Capizzone".