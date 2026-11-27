Il Black Friday di Oriocenter dà appuntamento questa sera, venerdì 27 novembre, con una speciale iniziativa dedicata allo shopping serale, iniziativa che si ripete da diversi anni.

Dalle 18.00 alle 22.00, chi effettuerà acquisti nei negozi di Oriocenter potrà ricevere una Gift Card in premio, da utilizzare entro il 20 novembre 2027.

L’operazione a premi prevede premi differenziati in base alla spesa effettuata: negli store Apple, MediaWorld e Unieuro, con acquisti da almeno 1.000 euro su unico scontrino si riceverà una Gift Card da 100 euro. In tutti gli altri negozi, ipermercato escluso, il premio sarà di 50 euro per una spesa minima di 250 euro e di 100 euro per acquisti da almeno 500 euro.

Un'occasione per dedicarsi allo shopping tra le centinaia di insegne di Oriocenter, dalla moda alla tecnologia, dagli accessori alla casa, fino al beauty e alla gioielleria, con un vantaggio in più da portare con sé anche nei mesi successivi e approfittando anche delle numerose offerte e promozioni che i singoli punti vendita propongono per il Black Friday.

Le Gift Card potranno essere ritirate dal 28 novembre al 13 dicembre presso l'Infopoint al piano terra e utilizzate in tutti i punti vendita di Oriocenter, compresi Iper e UCI Cinema.