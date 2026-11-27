Gru a rischio estinzione disorientata per strada: recuperata dalla Forestale

Simbolo dell’Uganda ma sempre più a rischio estinzione: dagli anni ’80 la gru coronata grigia sta scomparendo da gran parte dell’Africa orientale e meridionale. A minacciarla sono la scomparsa delle zone umide, il bracconaggio e il commercio illegale di esemplari e uova.