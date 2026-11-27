Ieri, giovedì pomeriggio, 26 novembre, la pattuglia Nucleo Carabinieri Forestale di Gandino attivata dalla Sala Operativa 112 Compagnia CC Clusone, interveniva in comune di Castro circa un più volte segnalato generico trampoliere aggirarsi disorientato con pericolo per la sua incolumità e più generica viabilità strade comunali ed ex s.s.469.
Rintracciato dai militari, trattavasi di esemplare inanellato di "Balearica Pavonina" (Gru incoronata grigia) particolarmente protetta da Convenzione CITES, effettivamente con fare smarrito, confuso ma in buone condizioni di salute.
I Carabinieri Forestali, dopo essersi adoperati per mettere l'animale in sicurezza all'interno di un edificio, attraverso dati anello identificativo e per il tramite banche dati Nucleo Carabinieri Cites Bergamo, risalivano al detentore al quale, la Gru fuggita il giorno prima da voliera durante operazioni di pulizia, veniva in buone condizioni di salute riconsegnata.
Specie originaria del Sahara meridionale, dove popola le zone paludose. Molto apprezzato come specie ornamentale da giardino, sia per il bell'aspetto che per le parate del maschio durante la stagione degli amori.
Simbolo dell’Uganda ma sempre più a rischio estinzione: dagli anni ’80 la gru coronata grigia sta scomparendo da gran parte dell’Africa orientale e meridionale. A minacciarla sono la scomparsa delle zone umide, il bracconaggio e il commercio illegale di esemplari e uova.
Una situazione ben più critica rispetto a quella della gru coronata nera, che mantiene ancora un areale più vasto nell’Africa subsahariana. I Carabinieri dei Nuclei Cites sovrintendono e certificano la gestione e le movimentazioni di questa specie.
Lascia un commento