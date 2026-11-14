Grosso macigno sfiora una casa a San Pellegrino Terme: i residenti lasciano l'abitazione per sicurezza

Dopo le verifiche di questa mattina insieme ai tecnici del Comune e della Protezione Civile, la famiglia residente nell'abitazione in località Viasona, a San Pellegrino Terme, sfiorata dal grosso macigno staccatosi da una parete del Monte Zucco (quasi 30 quintali), sceso nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 maggio, ha deciso di lasciare temporaneamente l'abitazione per ragioni di sicurezza.

Una decisione presa di concerto con il Comune di San Pellegrino Terme, in attesa di ulteriori accertamenti sul versante da cui si è staccato il masso: la rete paramassi ha aiutato ad evitare il peggio (rallentandone la corsa), ma ora va ripristinata e non si esclude che possano scendere altri detriti.

La famiglia, composta da due persone, lascerà provvisoriamente l'abitazione a San Pellegrino per spostarsi in una loro seconda casa a San Giovanni Bianco. Lunedì 16 novembre un ulteriore sopralluogo darà nuovi elementi utili a capire se sono presenti sul versante altri massi in condizioni instabili che potrebbero staccarsi.