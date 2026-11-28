Domenica 22 novembre, presso la sala conferenze della Casa delle Associazioni a Brescia, medaglia di bronzo e medaglia di legno per il miele di rododendro dell'Azienda Agricola Todeschini Daniele di Valsecca (Sant'Omobono Terme) al 14° Concorso Grandi Mieli di Lombardia Apidoro 2026.

"Siamo molto soddisfatti - spiega Samanta Todeschini (in foto con mamma Anna Locatelli e il fratello Daniele) - abbiamo portato due campioni di miele ed entrambi hanno ottenuto un punteggio molto alto, in linea con gli anni passati. Per noi è importante perché ci teniamo a mantenere alti i nostri standard di qualità. Quest'anno - prosegue Samanta - non è stato un anno facile e portare a casa questo riconoscimento, dopo le tante difficoltà, fa davvero piacere. Le api sono la nostra vita, la nostra forza è la passione".

In totale 492 campioni di miele presenti al concorso, degustati da una giuria specializzata nel riconoscere i mieli e poi sottoposti ad analisi di laboratorio melissopolliniche. I due campioni di miele di rododendro dell'azienda Todeschini Daniele hanno ottenuto un punteggio di 90,99 per quello prodotto a Foppolo e 89,56 quello prodotto sul Passo Dordona. QUA la classifica completa del concorso.

La manifestazione è organizzata dall'Associazione Apicoltori Lombardi in collaborazione con l'associazione Apicoltori di Brescia e la Cooperativa Apibrescia con sede in via Lottieri 10 a Brescia. Il concorso giunge al termine dell'annata produttiva 2026 e vuole premiare i migliori mieli lombardi targati 2026 e gli apicoltori che li hanno prodotti grazie al lavoro delle api.

"L'annata 2026 è stata nel complesso una buona annata ed i mieli sono dei buoni mieli di qualità e rispecchiano i vari territori lombardi dove sono stati prodotti - fanno sapere gli organizzatori - Il concorso vuole promuovere il miele di territorio prodotto dagli apicoltori lombardi riuniti nelle varie associazioni lombarde dei produttori apistici".