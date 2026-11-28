La luce guiderà i visitatori tra le scene della Natività e gli antichi mestieri. Ad Almenno San Bartolomeo, il presepio permanente di piazza Don A. Pezzoli aprirà dal 20 dicembre al 6 gennaio 2027, con un’edizione che gli Amici del Presepio dedicano interamente al tema della luce. Questi gli orari: feriali dalle 14.30 alle 18.30; festivi dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

Un percorso che coinvolge l’ingresso, la piazza, il sagrato e la facciata della chiesa parrocchiale. All’interno, l’illuminazione valorizza i diorami dell’annuncio ai pastori, della ricerca dell’alloggio, della Natività e dei Magi adoranti, insieme alle figure in terracotta di Paolo Biondo e alle ambientazioni del falegname, del fabbro e della sala dell’affresco.

La visita comprende anche uno spazio vicino all’ingresso dedicato ad altre interpretazioni artistiche del Natale. Qui si trova l’affresco di Ignazio Nicoli, con gli episodi dell’annuncio e della Natività.

Accanto all’opera, i presepi realizzati dai componenti del gruppo riproducono luoghi e ambientazioni del Lemine particolarmente cari agli autori: lavori personali che prendono forma con il sostegno dell’intera associazione.

Un patrimonio che ha richiamato anche visitatori dall’estero. Nel servizio vengono ricordate le visite di delegazioni internazionali in occasione del congresso presepistico di Bergamo e di appassionati provenienti soprattutto da Austria e Germania. Sul sagrato, il racconto prosegue con il monumento alla famiglia: la Sacra Famiglia e i Magi in bronzo dello scultore Giancarlo Defendi, inaugurato nel dicembre 2009.

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