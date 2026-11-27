Che cosa hanno in comune lo stupore di chi osserva il cielo e lo sguardo di San Francesco sul creato? Da questa domanda prende le mosse Il piccolino e l’infinito, la serata che venerdì 4 dicembre 2026, alle 20.30, porterà don Luciano Manenti, già rettore dell’Opera Sant’Alessandro, e il suo gruppo musicale nell’auditorium dell’IMC Scuola di Cepino.

L’appuntamento, proposto dalla scuola e dalla parrocchia di San Bernardino, intreccia divulgazione scientifica, spiritualità francescana e musica dal vivo. La prima parte della serata racconta come è cambiata la nostra visione dell’universo nell’ultimo secolo.

Con immagini proiettate e piccoli esperimenti condotti insieme al pubblico, don Luciano accompagnerà gli spettatori dalle scoperte di Edwin Hubble fino ai buchi neri e alle onde gravitazionali. A fare da filo conduttore sarà la meraviglia davanti a un cosmo che la ricerca ci ha rivelato molto più vasto di quanto si immaginasse.

Nella seconda parte, lo sguardo sul cielo incontrerà quello di Francesco d’Assisi a ottocento anni dalla sua morte. Il Cantico delle creature, il racconto del lupo di Gubbio e la Perfetta letizia saranno ripresi attraverso alcuni brani dell’album L’infinitamente piccolo di Angelo Branduardi, eseguiti dal vivo dal gruppo che accompagna don Luciano. La serata durerà circa un’ora e mezza. Per partecipare è possibile iscriversi su Eventbrite o mandare mail in segreteria.

Sabato 19 dicembre tra le ore 9 e le ore 13, l’Istituto Maria Consolatrice aprirà nuovamente le porte alle famiglie che stanno scegliendo la scuola primaria o la secondaria di primo grado. Durante l’Open Day sarà possibile visitare gli ambienti di piazza Cepino 2, incontrare i docenti e conoscere le proposte didattiche dei due ordini di scuola. Sarà anche l’occasione per capire come l’inclusione, le attività all’aperto, le esperienze scientifiche e l’attenzione alla sostenibilità entrano nella vita quotidiana delle classi.

Per iscriversi all’Open Day si può scrivere a segreteria@istitutomariaconsolatrice.it o telefonare allo 035 851126. Le informazioni sono disponibili sul sito dell’IMC Scuola di Cepino.