Buona la prima, dopo l'infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, per lo snowboarder paralimpico di Sedrina Davide Epis nella due giorni di Coppa Europa, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, in scena nei Paesi Bassi.

Nel banked slalom LL2 (disabilità arti inferiori) in cui ha gareggiato il sedrinese ad imporsi è stato il giapponese kouki Nishimura che ha avuto la meglio sullo statunitense Philip Smage e sul francese Pierre Manfredi, staccati rispettivamente di 63 e 73 centesimi di secondo.

Ottava posizione per Davide Epis che a 1″73 guida il terzetto azzurro composto anche da Riccardo Siviero, nono a 2″16 e Simone Garino, decimo a 3″54. QUA le classifiche complete della due giorni olandese.

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