Apre oggi giovedì 26 novembre, il nuovo ristorante McDonald’s di Clusone situato in Via Fiorine, 93. 25esimo McDonald’s in provincia, porterà a 40 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Clusone e zone limitrofe.

Sabato 5 dicembre alle ore 16:00 ci sarà un momento dedicato al taglio del nastro alla presenza del Sindaco Massimo Morstabilini; a seguire poi una festa di inaugurazione aperta a tutti, con tante attività di intrattenimento.

«Sono contento di annunciare l'apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Clusone», commenta Ottavio Calderoni, Licenziatario McDonald’s. «Il nostro intento, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra offerta di ristorazione a Clusone e nell' alta Val Seriana, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità locale».

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 201 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante dispone di una corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Il nuovo McDonald’s e la corsia McDrive saranno aperte tutti i giorni dalle 10:30 alle 24.