​Procedono a ritmo serrato i lavori di restauro della storica Madonnina dei Tre Faggi, vandalizzata nei giorni scorsi, affidati alle mani esperte del maestro della pietra Pietro Invernizzi di Corna Imagna. Un intervento delicato e carico di significato, che accompagna la rinascita di un simbolo profondamente radicato nel cuore di escursionisti, valdimagnini e fedeli.

​"Di fronte ai gravi danni subiti, la decisione presa è stata netta e condivisa - spiega Carlo Manzinali, Alpino del Gruppo di Corna Imagna e uno dei custodi dei Tre Faggi - : non sostituire la statua con una copia nuova, ma salvarla. Anche se martoriata, ricomposta e riposizionata, l’effigie resterà per sempre l’originale Madonnina dei Tre Faggi. ​Una statua "vissuta", che non nasconde la propria storia ma porta impresse sulla pietra sia i segni del tempo e delle intemperie, sia le ferite inflitte da un gesto di brutalità umana".

"È proprio questo intreccio di fragilità e rinascita- prosegue l'alpino - a renderla oggi ancora più autentica e preziosa: le sue cicatrici diventano testimonianza viva di cura, resilienza e rispetto per ciò che appartiene alla comunità".

​Una volta completato il lavoro del maestro Invernizzi e riposizionata la statua, il momento comunitario più atteso sarà il 2 gennaio 2027, quando si terrà la benedizione in occasione della Santa Messa di inizio anno ai Tre Faggi. "Un'occasione per ritrovarsi insieme e tornare a fare della Madonnina una presenza silenziosa e benedetta per chiunque vorrà fermarsi davanti a lei per un momento di raccoglimento, di respiro o per una piccola preghiera" conclude Manzinali.