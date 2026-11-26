Cosa fare durante il weekend in Valle Brembana e Valle Imagna? Ecco tutti gli eventi da venerdì 27 novembre a domenica 29 novembre 2026.

Se vuoi conoscere tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni, oltre a questo weekend, visita la nostra sezione eventi a questo LINK. Se volete segnalarci i vostri eventi, contattateci via email a redazione@lavocedellevalli.it.

Venerdì 27 novembre

VALLE BREMBANA

Val Brembilla - Gioco di Ruolo

Alle 20.30 alla Biblioteca una serata all'insegna dell'avventura con il gioco di ruolo da tavolo: per novizi, appassionati o semplici curiosi. Serata di gioco one shot per adulti e ragazzi dai 14 anni. Prenotazione obbligatoria ed evento a n° chiuso. Per ulteriori info e prenotazioni inviare un'email.

Val Brembilla - (R)esistenze

Alle 20.30 alla Sala della Comunità Cine Teatro "Papa Giovanni XXIII" Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi n° 3. Spettacolo teatrale con temi, testimonianze o storie per dare voce a chi ha subito violenza. Ingresso gratuito aperto al pubblico. Evento organizzato a sostegno dell'Associazione Centro antiviolenza Penelope.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo - Morgana, storie di donne controcorrente

Presso il Museo del Falegname Tino Sana. Morgana, storie di donne controcorrente tratto da "Morgana. L'uomo ricco sono io" di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. In scena Francesca Beni (attrice) e Nicola Previtali (pianista). Ingresso gratuito.

Roncola San Bernardo - Crea la tua candela di Natale

Alle 20.30 alla Sede Proloco Roncola (Via Roma n° 10). Serata creativa e profumata di 2h: create la vostra candela personalizzata con cera vegetale biologica ed oli essenziali. La candela viene creata in un vasetto di vetro resistente al vento e profuma la casa. La pastella che si crea quando si spegne può essere usata come unguento profumato per massaggi. Contributo: 20 euro materiali compresi. Per ulteriori info e prenotazioni contattare il n° 347.4351200

Sant'Omobono Terme - Avevo grandi sogni

Alle 20.45 al Cineteatro Ideal (Via Cepino n° 9). In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Compagnia Teatrale di Valsecca presenta "Avevo grandi sogni", lettura teatrale liberamente tratta da "Ferite a morte" di Serena Dandini.

Sabato 28 novembre

VALLE BREMBANA

Isola di Fondra - Cena comunitaria a Trabuchello

Alle 19.30 presso Colonna Santa Margherita. Menù (15 euro): patate bollite; cotechini lessi; stracchino fresco; dolce della casa; acqua e vino inclusi. Ricavato Pro Parrocchia Santa Margherita Vergine Martire. Prenotazioni entro giovedì 26 novembre. Per maggiori info e prenotazioni contattare: Emanuela 338.7824124 | Cinzia 339.5454132

Isola di Fondra - Only Afro Music

Dalle 22.30 alle 3 di notte presso il locale "Al Campeggio" in Via Piazzola n° 6. Musica Afro con Dj Valo, Dj Vavi e Dj Sira. Ingresso gratuito

Piazza Brembana - Concerto in ricordo di Andrea ed Ermanno

Alle 15 al Centro Don Palla concerto in ricordo di Andrea ed Ermanno con i Corpi Bandistici Musicali di San Martino Oltre La Goggia e della Ramera.

San Pellegrino Terme - Lo scrigno delle Alpi Orobie

Alle 21 all'Oratorio serata di presentazione del libro "Lo scrigno delle Alpi Orobie" con Yuri Parimbelli e Maurizio Agazzi.

San Pellegrino Terme - Presentazione libro "Un soggiorno delizioso, una stazione cosmopolita" Cure termali e mondanità a San Pellegrino Terme in tre periodici di inizio Novecento

Alle 18 nella Sala Consiliare del Municipio presentazione del libro di Marta Belotti (autrice e giornalista) e Matteo Rabaglio (Presidente del Centro Studi e Ricerche Archivio Bergamasco). Ingresso gratuito. Per ulteriori info visitare il sito web.

San Pellegrino Terme - Serata Valtellinese pro Oratorio

Alle 19.30 all'Oratorio serata Valtellinese con possibilità anche d'asporto. Menù adulti (23 euro acqua compresa): antipasto, pizzoccheri e strudel. Menù bambini (7 euro): pasta al pomodoro e dolce. A seguire alle 21 presentazione del libro "Lo scrigno delle Alpi Orobie" con Yuri Parimbelli e Maurizio Agazzi organizzata dal GESP in aula Padre Costanzo Giupponi. Partita di burraco all'atto dell'iscrizione alla cena comunicare la propria adesione al gioco. Cena solo su prenotazione in segreteria parrocchiale entro mercoledì 25 novembre o contattando il n° 0345.20951

Ubiale - Open Day

Dalle 9.30 alle 12 alla Scuola dell'Infanzia San Bartolomeo Apostolo e Sezione Primavera, situata in Via San Bartolomeo n° 9. Per maggiori info contattare il n° 375.6536348

Zogno - Compleanno del Capo

Dalle 22 fino a mezzanotte al "Barrio Caffè & Lounge Bar" (Vicolo Santa Maria n° 9) in occasione del compleanno del capo si chiudono le tende, si spengono le luci e si alzano i calici. Un calice di prosecco offerto dalla casa.

Zogno - Presentazione "Quaderni Brembani 25" e tesseramento anno 2027

Alle 15 alla sala conferenze della GreenHouse di Zogno (ex area Falck in Via Locatelli n° 111) presentazione di "Quaderni Brembani 25" oltre alla possibilità di rinnovare l'adesione al Centro Storico Culturale e ritirare la tessera e l'Annuario. Per agevolare le operazioni di rinnovo del tesseramento, la sala sarà aperta a partire dalle ore 14.

Zogno - Tour guidato al Monastero di Clausura

Alle 15 un'occasione unica per visitare e conoscere uno dei luoghi più affascinanti e riservati del territorio. Partecipazione gratuita ed iscrizione obbligatoria. Prenotazioni disponibili QUA.

Zogno - Visite guidate al Parco e la Casa Museo di Villa Belotti

Alla scoperta del Parco e della Casa Museo di Villa Belotti (in Via Roma n° 1) con la guida d'eccezione Ivano Sonzogni, studioso di Bortolo Belotti. Alle 14 primo turno e alle 15 secondo turno. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 26 novembre cliccando QUA.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo - Open Day Asilo Infantile Pozzi, Sezione Primavera e Nido dei Tigli

Dalle 9 durante la visita degli ambiente incontrerete il Personale Educativo e conoscerete l'offerta formativa. Per prenotare la visita, e scegliere la fascia oraria desiderata, cliccare QUA. Per ulteriori info contattare: 340.0849220 | email

Berbenno - Cena in Oratorio alla Sacra Famiglia

Alle 20 alla Parrocchia della Sacra Famiglia, in località Ponte Giurino, ci sarà una cena in Oratorio. Menù adulti (20 euro): bavette al ragù di selvaggina; filetto di maiale al forno con spinaci e polenta; dolce; acqua e vino. Menù bambini (15 euro): pasta al pomodoro; filetto di maiale al forno con spinaci e polenta; dolce; acqua. A seguire tombolata e doppio binario con premi per grandi e piccini. Per ulteriori info cliccare QUA. Prenotazioni entro il 25 novembre contattando: Stefania 347.7788004 | Suore 035.862008 interno 4

Berbenno - Gioie concerchio concerto di canti curativi e cantautorali

Evento presentato in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gioie concerchio con l'artista piemontese Elisa Bianchi (EliBi). Presso l'Oratorio di Berbenno. Alle 20.30 intervento del Centro Antiviolenza Penelope. Alle 21 inizio concerto.

Corna Imagna - Viaggio nella musica bergamasca (a cura di William Limonta) 2026

Alle 20.45 alla BibliOsteria Cà Berizzi (Via Regorda n° 7) "Fanfalöche e Biligorgna": canti di educazione sentimentale popolare con il gruppo LaPIS (Laboratorio Popolare/Sifulére). Ingresso ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria contattando: 035.850066 | email | WhatsApp 347.4230761

Sant'Omobono Terme - Spettacolo su ghiaccio

Alle ore 16.00, in piazza Nani Frosio, inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio e lo spettacolo con pattinatori professionisti. Buffet per tutti i partecipanti. Casetta delle delizie con crepes, frittelle, cioccolata calda e vin brulé.

Sant'Omobono Terme - Rianimazione cardiopolmonare e disostruzione

Dalle 8.30 alle 12.30nei locali "Casa della Comunità" in Via Vanoncini. Corso MSP - Manovre Salvavita. Costo: 35 euro + IVA compreso di attestato. Evento aperto a tutti max 12 persone. Iscrizione obbligatoria. Per maggiori info ed iscrizioni contattare Patrizia Tomaselli al n° 338.7436044

Strozza - Concerto del Coro "Le Voci del Brembo"

Presso la Chiesa Parrocchiale.

Strozza - Pranzo di Sant'Andrea

Presso la Sede della Polisportiva di Strozza.

Domenica 29 novembre

VALLE BREMBANA

Lenna - Presentazione "Altobrembo 2.0" Alta Valle Brembana: Un unico progetto

Alle 17 al Teatro di Lenna nei pressi del Municipio. Presentazione del percorso di adesione e sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra Altobrembo e i Comuni di: Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Moio de' Calvi, Roncobello, Valleve e Valnegra. Programma: saluti istituzionali; "Risorse e potenzialità del territorio" dove interverranno: Prof.ssa Federica Burini (Geografa, OrobieLab, Università degli Studi di Bergamo), Prof. Renato Ferlinghetti (Geografo, Università degli Studi di Bergamo), Prof. Giovanni Valagussa (storico dell'arte, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia); presentazione del progetto e sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti i 20 Comuni dell'Alta Valle Brembana; brindisi inaugurale.

Lenna - Un pomeriggio con Santa Lucia!

Dalle 14 alle 18 invito per tutti i bambini. Ritrovo per tutti dalle 14 in Piazza Mauro Codussi n° 1. Fino alle 15 i bambini potranno fare la foto con Santa Lucia, il giro sul suo asinello e tanto altro. Alle 15.30 si porterà tutti insieme le letterine nella Chiesetta di Santa Lucia. A seguire ci si sposterà in palestra per la merenda con tè e vin brülé per gli adulti. Dalle 16.30 laboratorio per tutti i bambini con CriCrea. Si chiede gentilmente che i bambini vengano accompagnati. Prenotazione obbligatoria per il laboratorio gratuito contattando Sara al n° 347.3528566

San Pellegrino Terme - Mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano

Dalle 9 alle 17 lungo Viale Papa Giovanni XXIII. Espositori presenti: arte; antiquariato; collezionismo; artigianato italiano; hobbisti creativi.

Val Brembilla - Gemellaggio "Camminiamo Insieme" incontra "Solidarietà - Orizzonti Sereni di Ciserano"

Alle 15 all'Oratorio di Brembilla il gruppo di Ciserano sarà accompagnato da don Sergio Alcaini. Pomeriggio di amicizia e condivisione con una simpatica tombola e una gustosa merenda in compagnia. Tutta la popolazione è invitata.

Zogno - CastagnAMO

Alle 14 chiusura della rassegna culturale gastronomica sulla castagna "Sapori & Cultura". Esposizione di prodotti tipici e artigianato locale. Caldarroste e vin brülé; show cooking e presentazione delle aziende agricole del territorio. Premiazione del concorso fotografico.

VALLE IMAGNA

Almenno San Salvatore - Illuminiamo il Natale

Dalle 16.30 alle 17.15 merenda per tutti nel chiostro dell'Oratorio San Filippo Neri. Alle 17.15 accensione dell'albero di Natale.

Costa Valle Imagna - Concerto

Alle 20.45 nel Teatro Parrocchiale concerto con tributo acustico a cantautori italiani.

Palazzago - 13^ StraPalazzago

A Palazzago manifestazione podistica non competitiva di 6-9-11-16 km, valida per i concorsi CSI Provinciali, organizzata dalla Polisportiva di Palazzago. Alle 6.40 ritrovo all'Area Feste di Via Annunciata a Palazzago. Dalle 7 alle 9 partenza. Alle 13 chiusura manifestazione (o comunque fino all'arrivo dell'ultimo partecipante). Contributi alla manifestazione: 5 euro percorsi 6-9-11-16 km e una bottiglia di vino da 0.75 litri; 3 euro percorsi 6-9-11-16 km e timbro CSI. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1.000 iscritti. Per i primi 3 gruppi più numerosi in omaggio cesti alimentari. Per ulteriori info contattare preferibilmente su WhatsApp Aldo Previtali al n° 338.6008771.