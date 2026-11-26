Aiutare il Soccorso alpino con le e-bike, utilizzando un nuovo mezzo per rendere più veloci le ricerche di persone disperse. Dopo l’accordo firmato dal Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo e l’Associazione di promozione sociale “Berghem a Manetta” per l’impiego di motociclette nelle operazioni in quota, il nostro lettore Dario Filippi ha rilanciato: "Si potrebbero utilizzare anche le biciclette elettriche".

“Ho già avuto esperienza in elicottero e in mountain bike - spiega Filippi - quindi pensavo che, se un elicottero potesse avere la possibilità di integrare un accessorio per caricare le e-bike, queste si potrebbero portare in volo in quota: questo procedimento è in uso a Cervinia, dove posizionano 2 bici per lato dell’elicottero per caricarle”.

Filippi, pensionato 61enne di Berbenno con la passione per la bicicletta, è stato membro della Protezione Civile. “Ho trascorso anni e anni in bicicletta, che ormai si è evoluta. Alcune sono a tutti gli effetti quasi delle moto. L’idea è di salire con l’elicottero dove serve effettuare le ricerche, ovviamente su indicazioni di chi è pratico della zona. A differenza della motocicletta si salirebbe in volo, trasportando anche i mezzi, e si arriverebbe molto prima, per poi scendere dai sentieri e nei dintorni” spiega.

L’esperienza diretta aiuta: “A me è successo qualcosa di simile una decina di anni fa dalle parti di Nembro, quando in bici abbiamo trovato un signore in fondo ad un canalone e in bicicletta siamo riusciti a scendere e al salvarlo. Ovviamente dovrebbe essere un’operazione di squadra e tenendo tutto monitorato, non si potrebbe andare in una zona che non si conosce per scegliere a caso dove cercare”.

Filippi racconta anche di essere già salito una volta al rifugio Tagliaferri con le bici trasportate in volo e, da lì, la possibilità di movimento era molto ampia. “Senza rumori intorno (a differenza delle motociclette ) si può anche sentire molto meglio, magari in caso di nebbia chi non ha il GPS può far rumore e chiamare chi è in e-bike e lo sta cercando. Ho già partecipato ad una battuta per cercare un dispero qui, nella zona di Bergamo: a piedi magari si ha più occhio per cercare, ma si copre una superficie meno ampia”.

Si tratta chiaramente solo di un’idea, che andrebbe modulata e affinata per renderla operativa. “Servirebbero persone formate allo scopo, ma bisogna distinguere tra la ricerca della persona, che si effettua in bici, e poi il recupero con l’elicottero, affidato a soccorritori professionisti. Ognuno avrebbe un compito e sarebbe interessante capire chi costituirebbe questa squadra, magari con tutte le associazioni del territorio: un conto è avere una zona ampia che quattro e-bike possono coprire più facilmente, chiaro che se qualcuno cade in una scarpata il discorso è differente”.