In seguito all'autopsia eseguita ieri, mercoledì 18 novembre, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale Luca Tajana dell’Università di Pavia, è risultato che la neonata era viva al momento del parto in casa da parte di una 17enne nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre.

"In seguito dell’esame autoptico - fanno sapere con una nota stampa i Carabinieri di Bergamo - eseguito presso l’ospedale Papa Giovani XXIII di Bergamo, è stato accertato che il nascituro, di sesso femminile, è deceduto dopo il parto. Non è stato ancora possibile stabilire quanto sia rimasto in vita, ma sicuramente per un tempo molto breve.

Non sono stati rilevati traumi sul corpo - prosegue il comunicato -. Saranno necessari ulteriori accertamenti medico legali per stabilire in modo preciso la causa della morte".

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