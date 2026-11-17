Proseguono indagini e accertamenti da parte degli inquirenti sul caso della ragazza di 17 anni che nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre ha partorito una bambina nel bagno di casa, nell'alto Sebino. L'adolescente avrebbe riferito ai Carabinieri di non sapere di esser incita, di non essersene accorta.

I genitori, invece, hanno fatto sapere alle forze dell'ordine di aver visto la piccola che "non si muoveva" e quindi, sconvolti dall'accaduto, si sono concentrati sulla loro figlia, che stava perdendo molto sangue in seguito al parto. E così l'hanno trasportata subito all'ospedale di Lovere, poi trasferita in un altro ospedale dove è tuttora ricoverata.

Nell'abitazione, poi, i Carabinieri - accompagnati in bagno dal fratello - hanno trovato la piccola in bagno, dal peso di circa 4kg e priva di vita. Attualmente, come riporta L'Eco di Bergamo, stanno indagano due Procure: quella dei minorenni di Brescia, che chiarirà il ruolo della 17enne e quella di Bergamo con il PM Carlotta De Luca, che stabilirà eventuali responsabilità degli adulti.

Entrambe le procure hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo secondo l'ipotesi che la bimba sia morta per una serie di condotte negligenti. Poi arriverà anche l'autopsia, in programma oggi, martedì 17 novembre, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e affidata al dottor Luca Tajana e che stabilirà se è stata partorita viva o morta.

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