Neonata trovata morta in casa nell'Alto Sebino: minorenne partorisce di nascosto

Neonata trovata morta in una casa nell'Alto Sebino. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola sarebbe stata partorita dalla madre, una minorenne, direttamente nell'abitazione e quest'ultima avrebbe nascosto la gravidanza fino alla notte fra venerdì 13 e sabato 14 novembre.

Una volta partorita la bambina, al settimo mese, la ragazza sarebbe stata male e quindi a quel punto avrebbe chiesto aiuto ai genitori. I genitori hanno trovato la ragazza in bagno a fianco del corpo esanime della neonata e, sotto choc, hanno portato la figlia in ospedale.

Come riporta L'Eco di Bergamo, i medici in ospedale hanno poi contattato le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso. Non sarebbero emersi segni di violenza sulla bimbina ma seguirà un'autopsia in programma martedì 17 novembre.

La ragazza minorenne si trova ancora in ospedale e nei suoi confronti, per il momento, non sono stati presi provvedimenti. Proseguono intanto le indagini medico-legali da parte dei Carabinieri della compagnia di Clusone e della Procura dei minori di Brescia, insieme alla Procura della Repubblica di Bergamo, per stabilire se la bambina sia stata partorita già morta o fosse viva dopo il parto.

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