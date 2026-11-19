Cosa fare durante il weekend in Valle Brembana e Valle Imagna? Ecco tutti gli eventi da venerdì 20 novembre a domenica 22 novembre 2026.

Se vuoi conoscere tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni, oltre a questo weekend, visita la nostra sezione eventi a questo LINK. Se volete segnalarci i vostri eventi, contattateci via email a redazione@lavocedellevalli.it.

Venerdì 20 novembre

VALLE BREMBANA

Piazza Brembana - Insieme per montagne più pulite

Alle 20.30 al Bar Alter Ego, con il beneplacito del Sindaco Leone Gervasoni, serata di presentazione di un progetto concreto per il territorio a cura di Alessandro Guasconi e Valentina Negrisolo. Partecipazione aperta a tutti. Per maggiori info e chiarimenti contattare Alessandro Guasconi al n° 392.7125636

Roncobello - Pizza & Karaoke

Dalle 19 Dj Fik, in una versione inedita, guiderà la serata: segnatevi la canzone che volete cantare ad una, due voci o in gruppo e poi scatenatevi "Al Punto" Bordogna di Roncobello. Dalle 19.30 alle 21 pizza buffet con la pizza de "Il bazar del gusto". Costo: 12 euro pizza, karaoke e una consumazione. Prenotare entro la mattinata di giovedì 19 novembre in modo da potervi assicurare la pizza. Per ulteriori info e prenotazioni passare "Al Punto" o inviare un messaggio al n° 333.6026040

San Giovanni Bianco - Live Free Recordz presso "Al Pala"

Dalle 22 live della Free Recordz e after party by Wasto Baro's Birthday.

San Pellegrino Terme - I primi 10 anni dell'associazione Pollicino 2.0 ODV

Alle 20.45 nella Sala Putti di Villa Speranza si festeggeranno i primi 10 anni dell'associazione Pollicino 2.0 ODV. Daniel e Davide presenteranno "Bordless: senza confini", il racconto di 1.600 km in bicicletta attraverso 7 Capitali dei Balcani, da Belgrado e Lubiana con la maglia dell'associazione Pollicino 2.0 ODV. A chiusura brindisi insieme per celebrare i 10 anni associazione Pollicino 2.0 ODV. Ingresso libero.

Zogno - Anche le montagne invecchiano

Alle 20.45 all'Oratorio di Zogno "Anche le montagne invecchiano", incontro imperdibile con la Guida Alpina Omar Oprandi. Il riscaldamento globale e i mutamenti del territorio stanno trasformando le Alpi. Dalle semplici camminate alle ascensioni su ghiaccio, dallo scialpinismo alle vie ferrate. Muoversi in quota richiede oggi una nuova consapevolezza. Siete invitati a partecipare numerosi. Ingresso libero.

Zogno - Serata Giochi da Tavolo

Dalle 20.45 all'Oratorio San Giovanni Bosco di Zogno. Evento gratuito dagli 11 anni in su.

VALLE IMAGNA

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Sabato 21 novembre

VALLE BREMBANA

Blello - Vetrina di Natale

Dalle 14 alle 18 nella Sala comunale di Blello dove ad accogliervi ci saranno: tante sorprese, tisane calde e consigli sulla vostra beauty routine.

Dossena - Festa ASD Tamburello Dossena Campioni d'Italia

Alle 15.30 partenza dall'InfoPoint con arrivo in palestra per festeggiare e premiare la squadra.

Isola di Fondra - Dj set

Dalle 23 alle 4 di notte al locale "Al Campeggio" (in Via Piazzola n° 6) musica reggaeton, hip hop e commerciale con Dj Robby.

Piazza Brembana - Presentazione libro "Un mondo a parte - Storie di manicomi di Bergamo con approfondimento dei ricoverati nativi delle Valli Brembana e Imagna"

Alle 15.30 alla Sala Polivalente (Via Roma n° 12) presentazione del libro "Un mondo a parte - Storie di manicomi di Bergamo con approfondimento dei ricoverati nativi delle Valli Brembana e Imagna" di Anna Fusco. L'intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione don Stefano Palla ETS di Piazza Brembana.

Santa Brigida - 11 anni di Bar Terry Birthday Party

Dalle 21 in Via Muggiasca n° 3 birthday party di Bar Terry. Dj set by Dj Simonello e Dj ma_6_11

San Pellegrino Terme - Karaoke Show

Alle 20.30 presso il locale "InCaffe Caffetteria degli Artisti" una serata coinvolgente all'insegna dell'intrattenimento e tanto divertimento con The Fantastic Four,

San Pellegrino Terme - Tour Liberty

Dalle 14.30 alle 16.30 Tour Liberty per il paese con la guida turistica abilitata Laura Ruffinoni. Costo: 15 euro. Prenotazione obbligatoria cliccando QUA. Per ulteriori info contattare: 350.0753793 | email

Ubiale - Fede, comunità e spettacolo

Alle 17.30 Santa Messa a Ubiale. Alle 19 cena in Oratorio su prenotazione entro giovedì 19 novembre il cui menù prevede: aperitivo di benvenuto, pasta zucchine e speck (costi: 10 euro adulti e 5 euro bambini). Alle 20.45 al Teatro Parrocchiale di Ubiale spettacolo teatrale "La me tusa la spusa u terun" della Compagnia teatrale di Costa Valle Imagna. Estrazione lotteria.

Zogno - Artlab Kids Art Gallery

Dalle 10 alle 12 presso CartOrlandini "Il mondo di Magritte: L'arte dello stupore". Laboratorio creativo-esperienziale per bambini 4/10 anni. Per maggiori info ed iscrizioni contattare: 0345.94292 | WhatsApp 379.2198233

Zogno - Inaugurazione del nuovo Parco Belotti

Dalle 15 alle 18 la comunità di Zogno si prepara ad inaugurare il giardino legato a Bortolo Belotti, protagonista di recupero e valorizzazione. Programma della giornata: dai saluti istituzionali ad un percorso nella memoria, con l’intervento di Ivano Sonzogni, studioso della figura di Belotti, che ne ripercorrerà la vita attraverso alcune letture poetiche. Il pomeriggio si concluderà con una visita guidata alla Casa Museo e al Parco, per accompagnare i partecipanti alla scoperta degli spazi recuperati e delle testimonianze che custodiscono. In caso di maltempo l'evento è rinviato al 28 novembre.

Zogno - Presentazione libro "Mio maestro... figliol mio"

Alle 15 al CartOrlandini (Via Donatori di Sangue n° 28) presentazione del libro "Mio maestro... figliol mio" - Dante e Virgilio: fenomenologia di un rapporto educativo" scritto da Michele Iagulli e Alessandro Pesenti. Ingresso libero.

VALLE IMAGNA

Almenno San Bartolomeo - Spettacolo teatrale per famiglie

Presso il Teatro dell'Oratorio.

Corna Imagna - Presentazione nuovo libro del Centro Studi Valle Imagna dedicato ad Antonio Carminati

Alle 17 alla BibliOsteria di Cà Berizzi (Via Regorda n° 7) presentazione del nuovo libro del Centro Studi Valle Imagna "Graffi di carta. Inquietudini e drammi della contemporaneità". Disegni a china di Gianni Bolis, poesia di Mirella Roncelli; presentazione di Giovanni Gazzaneo; modera Angelo Invernici, direttore del Centro Studi Valle Imagna. Dopo l'evento è possibile cenare presso la BibliOsteria (con prenotazione al n° 375.6573507). Ingresso libero.

Rota d'Imagna - Serata ballo liscio, latino americano e balli di gruppo

Alle 21 alla Sala Polivalente di Rota d'Imagna con la "Imagna Dance Academy".

Sant'Omobono Terme - Brush planning workshop

Dalle 9 alle 12 presso il primo piano della Pasticceria Acquario. Incontro dedicato all'organizzazione del tempo e alla gestione dei progetti attraverso tecniche di pianificazione sostenibile. Presentazione dello Star Planning, un metodo pratico condotto da Silvia Vanotti, empowerment coach, per la gestione del tempo. Un modulo di scrittura curato da Gioia Greco, graphic e lettering designer, focalizzato sull'uso di agende e journal. Pausa caffè accompagnata da prodotti della Pasticceria Acquario e succo di mela artigianale della Valle Imagna. I partecipanti riceveranno: un quaderno, nuove penne, esercizi per la pratica individuale e il metodo descritto durante la mattinata. Costo: 70 euro con acconto di 32 euro. Per prenotare cliccare QUA. Per ulteriori info inviare un'email.

Sant'Omobono Terme - Cena per l'Africa "Donne in cammino: lavoro, dignità e autonomia"

Alla Pasticceria Acquario cena a base di pesce (costo 45 euro). Menù: aperitivo; insalata di mare tonno e pesce spada; risotto di mare; fritto misto con contorno; panettone e caffè; vino mezzacorona. Per ulteriori info e prenotazioni contattare: Marco Baretti 348.8216570 | Nicola Todeschini 340.7224786

Sant'Omobono Terme - Open Day IMC Cepino 26/27

Open Day della Primaria e Secondaria di I° grado dell'IMC Cepino. Ci sarà la possibilità di vedere il primo numero di ZOOM e le varie cose di qualità che fa la scuola. Per prenotare l'Open Day cliccare QUA.

Sant'Omobono Terme - Viaggio nella musica bergamasca (a cura di William Limonta) 2026

Alle 20.45 al Centro Studi Valle Imagna (Via Vittorio Veneto n° 148) "La romanza da camera a Bergamo tra Otto e Novecento" con Valentina Maria Fassi (soprano) e William Limonta (pianoforte). Ingresso ad offerta libera. Prenotazione obbligatoria contattando: 035.850066 | email | WhatsApp 347.4230761

Domenica 22 novembre

VALLE BREMBANA

Camerata Cornello - Cronaca di una vendetta

Dalle 10.30 alle 12 visita guidata letteraria ai luoghi del celebre Simone Pianetti. Una mattinata alla scoperta del borgo di Cornello dei Tasso (raggiungibile solo a piedi). Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria cliccando QUA. Per ulteriori info contattare: 0290.939988 | email

Camerata Cornello - Il Museo dei Tasso e della Storia Postale

Dalle 11 alle 12 percorso espositivo la cui visita si divide in tre sezioni tematiche: il territorio, con un approfondimento sulla storia di Cornello dei Tasso (raggiungibile solo a piedi) e Bretto; la famiglia Tasso, che documenta le origini in Valle Brembana e il contributo allo sviluppo delle poste europee; la storia della comunicazione, attraverso l'esposizione di oggetti, documenti e strumenti che testimoniano i cambiamenti nei metodi di trasmissione dei dati nel tempo. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori info e prenotazioni contattare: 0345.43479 | email

Dossena - 11^ Edizione "CioccolanDossena"

Dalle 10 alle 18 in paese. Piazza del cioccolato; mercatini di artigianato e di gastronomia locale; animazione per bambini; vin brülé, tè caldo e delizie al cioccolato. Per ulteriori info inviare un'email.

San Pellegrino Terme - San Pellegrino Trek & Wine

Alle 9 ritrovo al Piazzale Rosmini (Piazzale del Mercato). Itinerario trekking di 8 km e D+ 420 metri. Livello difficoltà: grado (E) Escursionistico. A seguire degustazione di due vini del territorio bergamasco con lunch in collaborazione con Paganì Antichi Sapori a San Pellegrino Terme. Per ulteriori info e prenotazione contattare Buffa Outdoor Experience: WhatsApp 339.5980273 | email

Sedrina - Laboratorio di biscotti natalizi

Alle 14.30 in Oratorio di Botta di Sedrina laboratorio di biscotti natalizi.

VALLE IMAGNA

Corna Imagna - Piccolo Fienili Culturale: Allegri cimiteri e lettere lapidarie di Lara Piffari

Alla Sala lettura nel cortile dell'Antica Locanda Roncaglia, in Via Roncaglia n° 21. Dalle 16 alle 18 laboratorio di scrittura creativa dai 12 anni ai 99 anni. Alle 18 presentazione del libro "Evelina" con l'autrice Lara Piffari. Ingresso gratuito. Per ulteriori info ed iscrizioni contattare: 035.850066 | email