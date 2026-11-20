Per il settimo anno consecutivo Oriocenter conferma il primo posto nella classifica dei centri commerciali più attrattivi d’Italia secondo il TradeLab Shopping Index, l’indicatore elaborato e fornito dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy, che fotografa i comportamenti di consumatori e retailer in 13 comparti non alimentari: dall’elettronica di consumo all'abbigliamento, dal tessile alla profumeria, dal bricolage all’ottica, dai giocattoli alla casa.

Il primato di Oriocenter consolidato negli anni testimonia la forza dell’offerta commerciale e la capacità di rispondere alle aspettative di un pubblico ampio e diversificato, oltre che rappresentare un punto di riferimento per lo shopping a livello nazionale.

Tuttavia, il successo si misura su più fronti, che superano la dimensione dello shopping. In 28 anni di storia, il mall ha progressivamente ampliato il proprio ruolo, diventando un luogo da frequentare e vivere anche al di fuori degli acquisti: uno spazio di aggregazione dove trascorrere il tempo libero, incontrarsi, condividere esperienze e partecipare a iniziative che spaziano dalla cultura all'intrattenimento, fino ai progetti di carattere sociale.

Fin dalla sua apertura, il 24 novembre 1998, Oriocenter ha ospitato eventi letterari e musicali, mostre, conferenze e appuntamenti dedicati al territorio, costruendo nel tempo un'identità che affianca alla proposta commerciale una costante attenzione alla dimensione esperienziale e alla relazione con la comunità.

Particolare rilievo assumono le iniziative dedicate all'inclusione e all'accessibilità. È il caso di UCI Friendly Autism, progetto che vede Oriocenter distinguersi a livello nazionale per la possibilità offerta a bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie di partecipare gratuitamente a proiezioni cinematografiche pensate per rispondere alle loro esigenze. Un'esperienza che interpreta concretamente il concetto di accessibilità, rendendo il tempo libero e la cultura occasioni di partecipazione aperte a tutti.

Accanto all'inclusione, grande attenzione è riservata alle nuove generazioni. Ne è un esempio Settima Arte Festival, il progetto di alternanza scuola-lavoro promosso da Oriocenter che coinvolge gli studenti delle scuole superiori nella realizzazione di un cortometraggio, accompagnandoli in un percorso creativo insieme a professionisti del settore. Un'opportunità per avvicinare i giovani al linguaggio cinematografico, stimolarne capacità espressive e creative, imparare a lavorare in gruppo e rispettare scadenze come succede nel mondo del lavoro.

“Il nostro successo e questo riconoscimento nascono dalla capacità di offrire molto più di una destinazione per lo shopping. Oriocenter è un luogo da vivere, dove moda, ristorazione, intrattenimento e servizi si incontrano per rispondere alle esigenze di pubblici diversi e di tutte le generazioni. La posizione strategica e la ricchezza dell'offerta si affiancano a un costante impegno nell'innovazione, nella promozione di esperienze e nella realizzazione di iniziative culturali e sociali. Vogliamo essere sempre più un punto di riferimento per il territorio, uno spazio di aggregazione aperto, inclusivo e capace di rinnovarsi, in cui le persone abbiano sempre un buon motivo per tornare” commenta Ruggero Pizzagalli, Direttore di Oriocenter.

Un percorso che dimostra come l'attrattività unisca alla varietà delle insegne e alla capacità di intercettare i consumi, anche le relazioni, le esperienze e il valore che è in grado di generare per le persone. È proprio questa pluralità di funzioni a rendere Oriocenter una destinazione da vivere, oltre che un punto di riferimento per lo shopping.