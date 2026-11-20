Appuntamento con il tricolore di karate per il Club Bushido di Almè, atteso domenica 22 novembre a Villafranca di Verona per il 16° Campionato Nazionale UKS (Unione Karate Sportivo). Saranno circa 30 gli atleti che scenderanno sul tatami, in una formazione che abbraccia tutte le fasce d’età - dai 7 fino ai 55 anni - e che conta tra le sue fila anche diversi rappresentanti di Val Brembana e Val Brembilla.

Questa competizione non è altro che l’apice di un percorso fatto di mesi di lavoro in palestra, tra sacrifici e disciplina. Gli atleti - provenienti da San Pellegrino, Villa d’Almè, Val Brembilla e zone limitrofe - avranno modo di misurarsi nel kata, che consiste nell’esecuzione di sequenze di forme, e nel kumite, ovvero il combattimento reale contro un avversario.

La prima specialità richiede precisione, equilibrio e controllo muscolare, mentre per il kumite è necessaria reattività, velocità e soprattutto resistenza. Proprio per questo motivo, in vista dei Nazionali, gli allenamenti sono andati gradualmente a intensificarsi.

A guidare il programma serrato è il maestro Ezio Milesi, che oltre a essere il punto di riferimento dei suoi allievi, ne è anche l’esempio. Il 55enne di Villa d’Almè ha infatti conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali WMAC (World Martial Arts Committee) in Austria lo scorso settembre. Una passione e una dedizione per questo sport che si riflette anche nell’approccio per il prossimo evento, in cui anche i più piccoli avranno modo di mettersi in gioco e provare l'ebbrezza della prima esperienza su un palcoscenico nazionale.

Il maestro Milesi affronta con cura non solo la preparazione fisica, ma anche quella mentale così da insegnare ai suoi allievi come gestire al meglio la gara. Un lavoro importante per evitare che la pressione prenda il sopravvento sulla lucidità e sulla prontezza, specialmente in un contesto di questo livello. L’auspicio di Ezio va però oltre il risultato: “I ragazzi arrivano preparati a questo appuntamento, ma quando salgono sul tatami si devono divertire, indipendentemente dal fatto che riescano a conquistare il podio o no. La realtà è che quando uno si diverte può raggiungere anche gli obiettivi più importanti con serenità”.

Un percorso, quello degli atleti del Club Bushido di Almè, che prosegue anche grazie al supporto quotidiano delle famiglie, tra incastri di orari, trasferte e il tifo a bordo campo. A raccontarlo è Davide Bonzi di Val Brembilla, papà di Tommaso - 9 anni il prossimo dicembre e reduce quest'anno da un prestigioso terzo posto mondiale nel kata. “Al di là dei risultati, è meraviglioso osservare da vicino il cammino di crescita personale e collettiva, la ricchezza dell'incontro e l'affiatamento che si consolida sulla base di obiettivi comuni e mutuo aiuto”.

Domenica gli atleti si misureranno sul tatami di Villafranca di Verona con avversari provenienti da tutta Italia, affrontando sia le prove individuali che quelle a squadre. Per il gruppo sarà un banco di prova significativo per fare esperienza, vivere lo spirito di squadra e portare in alto i colori del territorio.