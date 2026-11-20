È stato inaugurato ieri, giovedì 19 novembre, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Wait & Play, il nuovo spazio d’attesa, accoglienza e gioco pensato su misura per bambini e ragazzi in cura negli ambulatori pediatrici. Il progetto è stato realizzato dall’Associazione Amici della Pediatria ETS ODV, grazie al sostegno di tante realtà e privati cittadini che hanno scelto di destinare la loro generosità in un obiettivo.

La data scelta per festeggiare questo traguardo non è stata casuale: il 19 novembre l’Associazione compie 36 anni e non poteva esserci modo migliore per celebrare un percorso così importante.

Wait & Play è stato progettato per rispondere alle esigenze di ogni fascia d’età. Le famiglie trovano sedute confortevoli per attendere, leggere e condividere tempo di qualità, e un’area riservata dedicata alla cura dei bambini più piccoli. Per i bambini e i ragazzi ci sono tavoli creativi per disegno, pittura e laboratori manuali, angoli di gioco simbolico con cucina e giochi di ruolo oltre a giochi di società per i più grandi, pensati per stimolare la socializzazione e la condivisione.

“L’accesso a una struttura ospedaliera porta con sé, inevitabilmente, momenti di ansia, fatica emotiva e tensione, sia nei bambini sia nei loro genitori, con il rischio di appesantire l’esperienza della visita – ha spiegato Lorenzo D’Antiga, Direttore della Pediatria e del Dipartimento materno-infantile e pediatrico dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. Questo progetto nasce per trasformare il tempo dell’attesa in un momento di serenità e sollievo per tutta la famiglia, creando un ponte tra l’ambiente ospedaliero e la dimensione familiare”.

“E’ incredibile come il mondo dell’associazionismo bergamasco e in questo caso specifico l’Associazione Amici della Pediatria riescano a diventare catalizzatori della generosità che contraddistingue il nostro territorio a tutti i livelli – ha commentato Francesco Locati, Direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. Il mondo imprenditoriale, quello sportivo e privati cittadini uniti verso un solo obiettivo, che oggi trova compimento in un ospedale che ogni anno prende per mano centinaia di famiglie provenienti da tutta Italia e varie parti d’Europa, alle prese con problemi di salute anche importanti e li segue, dagli accertamenti e fino al follow up dopo l’acuzia, anche per molti anni”.

Lo spazio è presidiato e gestito da un’équipe messa a disposizione dall’Associazione Amici della Pediatria che unisce figure professionali e volontari: educatrici, pedagogiste e psicomotriciste programmano interventi adatti all'età e allo stato emotivo dei bambini, mentre i volontari di Amici della Pediatria garantiscono una presenza costante, accogliente e attenta ai bisogni di ciascuno. Ogni proposta è calibrata per rispettare i tempi e i desideri del piccolo ospite.

L’obiettivo è ridurre l’impatto dell'ospedalizzazione: un’attesa serena aiuta bambini e genitori ad affrontare la visita con maggiore tranquillità e favorisce la collaborazione con il personale sanitario, rendendo l’ospedale un luogo sempre più vicino alle esigenze delle famiglie.

“Da 36 anni ci prendiamo cura del bambino nella globalità del suo essere e Wait & Play nasce proprio da qui: dall’idea che anche l’attesa di una visita possa essere un momento di cura. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza Atalanta, Iperal e i tanti sostenitori che hanno creduto nel progetto: a tutti loro va il nostro grazie più sincero“, ha dichiarato Milena Lazzaroni, presidente dell’Associazione Amici della Pediatria.

Un progetto reso possibile da una comunità generosa

Wait & Play è stato realizzato grazie al contributo di Iperal Supermercati, attraverso l’iniziativa “La spesa che fa bene”; di Atalanta, rappresentata da Martina Quintarelli e da Elisa Persico, rispettivamente Corporate Social Responsibility Manager e Responsabile comunicazione Atalanta Bergamasca Calcio, in collaborazione con Bergamo TV e Fondazione della Comunità Bergamasca, rappresentata da Federica Bruletti, insieme ai tifosi e sostenitori che hanno partecipato all’asta delle maglie del Christmas Match 2024; e di alcuni sostenitori privati che hanno scelto di contribuire in occasione dell'iniziativa Natale Solidale. A tutti loro va il ringraziamento più sentito dell’Associazione.

"Siamo felici di essere al fianco di questa importante iniziativa, che mette al centro i bambini e il loro benessere, contribuendo a rendere più accogliente e sereno il tempo trascorso in ospedale – ha dichiarato il Presidente di Atalanta Bergamasca Calcio, Antonio Percassi –. Il Wait and Play ha un grande valore umano, perché offre ai piccoli pazienti e alle loro famiglie uno spazio in cui vivere momenti di gioco, svago e leggerezza anche durante un percorso di cura. Anche in questo progetto siamo orgogliosi di poter essere presenti, grazie al Christmas Match e alla partecipazione dei nostri tifosi. Il legame tra l’Atalanta e i suoi sostenitori si traduce anche in gesti concreti di solidarietà e attenzione verso chi ha più bisogno, confermando il valore di iniziative come questa. Desidero rinnovare il nostro ringraziamento agli Amici della Pediatria, ai medici e a tutto il personale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. La professionalità, la dedizione e la cura con cui accompagnano ogni giorno i piccoli pazienti e le loro famiglie sono un esempio prezioso, che merita tutta la nostra riconoscenza e il nostro sostegno".

“Iperal è lieta di aver sostenuto l’Associazione Amici della Pediatria nella realizzazione dello spazio "Wait and Play" – ha dichiarato Alessandro Pizzen, Responsabile comunicazione Iperal -. Veder concretizzato questo progetto, che ha partecipato alla scorsa edizione dell’iniziativa “Iperal per il sociale: La spesa che fa bene”, è per noi motivo di soddisfazione e orgoglio. Crediamo nel valore della vicinanza al territorio e nel supporto alle famiglie nei momenti più delicati: contribuire a creare un ambiente accogliente, sereno e a misura di bambino significa donare un sorriso e un po' di spensieratezza ai piccoli pazienti e ai loro genitori.”

Associazione Amici della Pediatria ETS ODV opera a Bergamo dal 1990 per prendersi cura del bambino nella globalità del suo essere, affinché anche il tempo trascorso in ospedale sia ricco di serenità e di valore, e diventi un’esperienza capace di regalare emozioni e di entrare a far parte della storia personale di ogni bambino e di ogni famiglia.

I NUMERI DEL PROGETTO:

Valore totale dell'operazione: € 69.102,57

Arredo: € 45.140,00 (IVA compresa)

Professioniste (fino al 31 dicembre 2026): € 19.680,00

Materiale e giochi (fino al 31 dicembre 2026): € 4.282,57

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