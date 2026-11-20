AGGIORNAMENTO: Il problema è rientrato verso le ore 17.00 di oggi, venerdì 20 novembre, in seguito all'intervento da parte dei tecnici di Eolo che hanno risolto il guasto a causa del disservizio.

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Dal pomeriggio di ieri, giovedì 19 novembre, si stanno registrando problemi alla connessione internet fornita da Eolo in quattro Comuni della media Valle Brembana. Il disservizio sta interessando gli utenti dei paesi di San Pellegrino Terme, Dossena, San Giovanni Bianco e Camerata Cornello, dove il segnale risulta tuttora non funzionante, impedendo di fatto il normale utilizzo della linea.

Una situazione che sta creando disagi ai residenti che utilizzano la compagnia per la propria connessione domestica e che, dal tardo pomeriggio di ieri, si stanno trovando a fare i conti con un servizio non disponibile ed utilizzare temporaneamente i dati mobili dei propri dispositivi.

Di fronte al protrarsi del problema, dei cittadini hanno deciso di contattare direttamente Eolo per segnalare il malfunzionamento e chiedere chiarimenti sulle cause del disservizio e sulle tempistiche necessarie per il ripristino della connessione. La situazione non riguarda infatti una singola utenza: dalle verifiche effettuate dalla stessa compagnia è emerso che il problema interessa in maniera generalizzata la rete presente nella zona.

A seguito della segnalazione, il servizio clienti della compagnia Eolo ha inviato una comunicazione tramite email, confermando la presenza del guasto e assicurando che i tecnici sono già impegnati nelle verifiche e nelle operazioni necessarie per risolverlo. Di seguito la risposta integrale ricevuta da un utente:

"Gentile cliente, a seguito della tua segnalazione abbiamo effettuato le verifiche tecniche sulla linea e ti informiamo che risulta esserci un problema generalizzato sulla rete EOLO della tua zona. Ti confermiamo che i nostri tecnici stanno già lavorando al fine di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Potrebbe rendersi necessario un intervento direttamente sul ripetitore al quale la tua linea si collega e comportare un aumento delle tempistiche di risoluzione. Ci scusiamo anticipatamente per il disagio. Restiamo a tua disposizione, Il Team EOLO".

Dalla comunicazione è emerso che il malfunzionamento potrebbe dover richiedere un intervento direttamente sul ripetitore a cui sono collegate le utenze interessate. Un'eventualità che, come precisato dalla compagnia, potrebbe comportare tempi di attesa più lunghi prima del completo ripristino del servizio. Ad oggi non è ancora stata comunicata una tempistica precisa per la risoluzione del guasto. È importante, comunque, precisare che i tecnici sono già al lavoro con l'obiettivo di poter riportare la rete alla normale operatività nel minor tempo possibile.