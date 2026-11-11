Paladina-Sedrina, 10mila firme per la petizione del no: "Riqualificare l'asse Curno-Villa d'Almè"

Superate le 10mila firme per la petizione su Change.org “NO Paladina Sedrina! Salviamo il Parco dei Colli di Bergamo” lanciata dal Comitato Salviamo il Parco dei Colli di Bergamo.

"Abbiamo superato le 10.000 firme per ribadire la nostra netta contrarietà a un progetto sbagliato - si legge nel comunicato stampa del comitato - Al contrario, la petizione promossa, sempre su Change.org, dai Comuni della Valle Brembana che spingono per la realizzazione del terzo Lotto della Tangenziale Sud di Bergamo, nonostante una forza mediatica decisamente superiore alla nostra, ha raccolto solo 2.400 firme (a cui si aggiungono le 3.938 firme raccolte fisicamente dai Comuni - per un totale di oltre 6.3000 ndr).

In più occasioni ci siamo confrontati con i cittadini andando per strada a chiedere alla popolazione la loro posizione rispetto al progetto della Provincia e, dai nostri incontri, la maggior parte si è dichiarata nettamente contraria, parlando di pura follia! La nostra percezione è che esista una forte discrepanza tra la volontà politica e quella dei cittadini. L’attuazione di questo progetto è presentata come l’unico modo per risolvere il problema, negando la possibilità che ci siano altre alternative. Il nostro comitato invece è certo che alternative più risolutive, di rapida realizzazione ed economiche ci siano, ma manca il coraggio e la volontà degli amministratori di voler abbandonare un progetto insensato".

"Chiediamo quindi un cambio di marcia - prosegue la nota stampa - Ricordiamo che il progetto sostenuto dai favorevoli alla Paladina-Sedrina, se realizzato, sarà comunque utilizzabile unicamente quando tutto il tracciato sarà terminato e collaudato – quindi ci vorranno minimo 15/20 anni d'attesa ed un ammontare di soldi tale che oggi sembra impossibile reperire.

Al contrario, la nostra proposta di riqualificazione dell'attuale asse Curno-Villa d'Almè consentirebbe di procedere per lotti funzionali distinti, progressivamente utilizzabili subito dopo la conclusione dei singoli interventi con costi e tempi nettamente inferiori e soprattutto con il risultato di risolvere il problema di tutta l’area toccata dal progetto, contrariamente a quello della Provincia. Parallelamente andrà fatto il prolungamento della tramviaria TEB 2 almeno fino a Zogno.

Come disse un esperto di trasporti: non esiste una soluzione unica al problema del traffico, ma ci vogliono una pluralità di proposte integrate. Ci auguriamo che la classe politica prenda finalmente atto che sta perseguendo una via a “fondo chiuso” non appoggiata da tanti e decida di applicarsi su soluzioni che veramente aiutino la popolazione a migliorare la vivibilità di queste zone".