San Pellegrino Terme, arriva l'asilo statale? Ok da Regione, poi dipenderà da iscritti e personale

Approvata la richiesta di aprire una scuola dell'infanzia statale a San Pellegrino Terme, in collaborazione con l'Istituto comprensivo. La proposta - giunta dal Comune - è stata inserita nel piano di dimensionamento scolastico 2027/2028, approvato dalla Giunta di Regione Lombardia.

Non significa "automaticamente" che il prossimo anno ci sarà un asilo pubblico nella cittadina termale: tutto dipenderà da numero di iscritti (va raggiunto il minimo) e dalla disponibilità di risorse e quindi personale, ma si tratta di un primo step per portare a San Pellegrino Terme la scuola dell'infanzia pubblica, che andrebbe ad aggiungersi a quella paritaria, gestita dalla parrocchia da oltre un secolo.

Il tutto nasce dalla volontà del Comune di San Pellegrino Terme di "ampliare e diversificare l’offerta educativa presente sul territorio - come si legge nel Piano di diritto allo studio del Comune -. La richiesta nasce innanzitutto dalla constatazione che, a fronte di una popolazione di circa 4.700 abitanti, nel Comune non è attualmente presente alcuna sezione di Scuola dell’infanzia statale. E l’intera offerta per la fascia 3-6 anni è assicurata da scuole paritarie. L’Amministrazione ritiene che la presenza di un’offerta statale rappresenti un’importante opportunità per garantire alle famiglie una maggiore libertà di scelta. E, al contempo, un servizio con costi di frequenza più contenuti“.

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