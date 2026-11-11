Allarme bomba nelle scuole: evacuati anche gli studenti del Turoldo a Zogno

Iniziato stamattina alle ore 10, l'elenco degli istituti scolastici interessati dall'allarme bomba in seguito all'email anonima minatoria diventa sempre più lungo, in tutta Italia, e non fa eccezione la nostra provincia.

Verso le ore 12.30 di oggi, mercoledì 11 novembre, l'allarme bomba ha coinvolto anche l'Istituto Superiore David Maria Turoldo di Zogno, che ha proceduto all'evacuazione di studenti e personale come da prassi. Nel frattempo sul posto anche i Carabinieri che procederanno a tutte le verifiche del caso.

Oltre al Turoldo, nella nostra provincia evacuazione degli studenti - in città - negli istituti Natta, Lussana e Belotti a cui si aggiungono diverse scuole anche fuori città, come la primaria di Bariano, la materna di Morengo, Filago, Majorana di Seriate, Romero di Albino e a Gazzaniga, Zenale e Butinone di Treviglio.

Autore dell'email minatoria inviata a tutti gli istituti italiani "Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan", tra l'altro lo stesso dei messaggi inviati nei giorni scorsi alle TV europee e alle compagnie aeree

“Siamo venuti per annientarvi – si legge nella e-mail minatoria – Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

LEGGI ANCHE

Allarme bomba nelle scuole bergamasche, da Bergamo a Treviglio: studenti e personale evacuati

San Pellegrino Terme, arriva l'asilo statale? Ok da Regione, poi dipenderà da iscritti e personale

Piazza Brembana, acquista casa e trova una bomba nell'armadio: intervengono gli artificieri

San Giovanni Bianco: nei boschi trovata una bomba a mano della Seconda guerra mondiale