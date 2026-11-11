Allarme bomba nelle scuole bergamasche, da Bergamo a Treviglio: studenti e personale evacuati

Nella mattina di oggi, mercoledì 11 novembre, allarme bomba in diverse scuole italiane, dalle prime stime si parla di oltre 100 strutture coinvolte. Tra queste, anche alcuni istituti della provincia di Bergamo. L'allarme è scattato in seguito ad una e-mail minatoria anonima inviata alle scuole, dopo la quale personale e studenti delle scuole coinvolte è stato evacuato. Ora sono in corso i controlli e le bonifiche da parte delle Forze dell'ordine.

Nella nostra provincia evacuazione degli studenti dell'Istituto Natta di Bergamo verso le ore 10.00, con intervento della Polizia di Stato. Stessa situazione anche al Lussana e al Belotti.

Anche fuori città allarme ed evacuazione alla primaria di Bariano, alla materna di Morengo, a Filago, al Majorana di Seriate, Romero di Albino e a Gazzaniga. E così anche allo Zenale e Butinone di Treviglio, dove sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco. Verso le ore 12.30 alla lista delle scuole evacuate si è aggiunto anche l'Istituto Superiore David Maria Turoldo di Zogno.

Autore dell'email minatoria inviata a tutti gli istituti italiani "Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan", tra l'altro lo stesso dei messaggi inviati nei giorni scorsi alle TV europee e alle compagnie aeree

“Siamo venuti per annientarvi – si legge nella e-mail minatoria – Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

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