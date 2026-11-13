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Skipass intero Val Brembana, i prezzi per i residenti: alta stagione 590 euro, bassa 290 euro

Torna lo Skipass intero Valle Brembana riservato ai residenti nei Comuni della Comunità Montana, in accordo con i comprensori di Piani di Bobbio-Valtorta, Foppolo-Carona e Piazzatorre.
di Redazione
13 Novembre 2026
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Torna lo Skipass intero Valle Brembana per la stagione invernale 2026/2027, riservato ai residenti nei Comuni della Comunità Montana, in accordo con i comprensori di Piani di Bobbio-Valtorta, Foppolo-Carona e Piazzatorre.

Le tariffe disponibili sono due: alta stagione: € 590,00 (acquisto entro il 31/12/2026) e € 650,00 (dal 01/01/2027) - bassa stagione: € 290,00 (acquisto entro il 31/12/2026)  e € 320,00 (dal 01/01/2027)

Calendario e validità: alta stagione, tutti i sabati e le domeniche; 7 e 8 dicembre 2026; dal 26 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027; dal 7 al 14 febbraio 2027; 29 marzo 2027. Bassa stagione: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di alta stagione indicati.

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Modalità di emissione: l'emissione è affidata a Imprese Turistiche Barziesi S.p.A. Presso la biglietteria di Valtorta (Loc. Ceresola 1), le tessere si potranno sottoscrivere dal 18 novembre con i seguenti orari:

  • 18, 19, 20, 23 e 24 novembre: 08:30 - 12:00
  • dal 25 novembre al 4 dicembre: 08:30 - 12:00 e 13:00 - 15:00
  • dal 5 dicembre negli orari di apertura della biglietteria

La riemissione in caso di smarrimento ha un costo di € 50,00. Eventuali abusi comporteranno l'annullamento della tessera senza diritto di rimborso

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