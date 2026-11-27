“I comitati chiedono di vietare la caccia in tutto il Parco dei Colli, dimostrando una scarsissima conoscenza delle norme e delle precauzioni in ambito venatorio. Nella parte classificata come parco naturale il divieto è già in vigore. Gli otto capanni al centro della polemica sono autorizzati nelle zone in cui la caccia è consentita. Parlare di inquinamento acustico e di pericolo per le famiglie che percorrono i sentieri significa non conoscere la realtà della caccia e delle leggi che la regolano.”, osserva Michele Schiavi, consigliere regionale bergamasco di Fratelli d’Italia.

“Regione Lombardia disciplina gli appostamenti e gli orari di caccia per tutelare residenti, escursionisti e cacciatori. Le regole sono precise e riguardano sia la posizione dei capanni sia la direzione degli spari. Gli appostamenti fissi devono distare almeno 100 metri dalle abitazioni. La legge nazionale vieta inoltre di sparare con fucili ad anima liscia da meno di 150 metri in direzione delle case.”

“Trovo strumentale tirare in ballo anche la riforma nazionale della caccia. Chi la definisce ‘ddl sparatutto’ e sostiene che renderà più pericoloso camminare sui Colli indichi quale disposizione metterebbe a rischio chi frequenta il Parco. La tutela della fauna e la sicurezza delle persone è sempre garantita dal lavoro delle Istituzioni ed è in costante monitoraggio. La legge, d’altra parte, prevede già e continuerà a prevedere interventi ben precisi in caso di violazione. Dispiace che un tema importante come questo diventi l’ennesimo pretesto per alimentare la polemica anti venatoria".

“Sulla Paladina–Sedrina confermo il mio sostegno al completamento della Tangenziale Sud. Ai comitati che la descrivono come una minaccia per i Colli ricordo che il traffico oggi attraversa i nostri paesi e che a subirne le conseguenze sono anzitutto i residenti. Gli impatti del tracciato vanno valutati con rigore. La Val Brembana attende da decenni un collegamento migliore con Bergamo e ha diritto a una risposta”.

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