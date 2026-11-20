Autobus più frequenti e un percorso attraverso i centri abitati per collegare meglio Palazzago, Almenno Sa Bartolomeo e Almenno San Salvatore alla nuova tranvia T2 Bergamo-Villa d'Almè. È quanto chiedono i sindaci, insieme a Barzana e alla Comunità Montana Valle Imagna, per la futura linea tra la stazione ferroviaria di Ponte San Pietro e il capolinea del tram a Villa d’Almè.

La richiesta, inviata la scorsa estate all’Agenzia del trasporto pubblico locale lo scorso giugno, punta a ottenere una corsa ogni 20 minuti, anziché una ogni ora, almeno nelle fasce di maggiore domanda nei passaggi delle navette di interscambio tra la stazione ferroviaria di Ponte San Pietro e la fermata della T2 a Villa d'Almè, capolinea. Finora non è arrivata una risposta positiva.

Il sindaco di Almenno San Bartolomeo, Alessandro Frigeni, evidenzia il rischio che il percorso previsto, esterno ai paesi, riduca l’attrattività della linea per un bacino potenziale di 30mila persone. «Sarebbe invece più opportuno far transitare il bus nei centri abitati», sottolinea. Una modifica che comporterebbe un tragitto più lungo, ma renderebbe il collegamento più vicino ai residenti. Sull’aumento delle frequenze, invece, il direttore dell’Agenzia Tpl, Vezio Guidobuono, risponde: «Le risorse non ci sono».

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