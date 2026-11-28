Venticinque edizioni dei Quaderni Brembani - il distillato di arte, storia e poesia dedicato alla Valle Brembana - per i prossimi 25 anni del Centro Storico Culturale Valle Brembana "Felice Riceputi" che saranno nel 2027. Presso la Green House di Zogno, oggi, sabato 28 novembre, è stata dunque presentata l’edizione del quarto di secolo dell’eterogenea raccolta di saggi e testi culturali.

Per l’occasione, il volume si presenta particolarmente ricco, in onore dei 1240 articoli pubblicati negli ultimi 25 anni, come spiega il presidente del Centro, Tarcisio Bottani: “Quest’anno abbiamo superato un record di pagine, la prossima volta toccherà stampare due volumi” scherza.

“L’impegno è tanto, dobbiamo controllare tutto ciò che pubblichiamo e su tanti articoli abbiamo un grande lavoro da fare. Abbiamo avuto numerosi contributi quest’anno - spiega Arrigo Arrigoni del coordinamento editoriale - la prima parte è dedicata nello specifico all’arte in Valle, per poi passare alla Storia, al territorio e ai personaggi che lo hanno abitato. Il succo di queste pubblicazioni ci fa dire che la montagna e la Valle sono state abitate da molto più tempo di quanto si pensasse, quindi c’è ancora molto da fare”.

Quasi 500 pagine ricche di studi e riflessioni relativi ai più disparati ambiti della cultura vallare. Si trova il report sul restauro conservativo del complesso scultoreo del Madunù di Dossena e su quello della Madonna di Loreto della chiesa di San Giovanni Battista a Cugno, Santa Brigida, uno studio sul corpus dei rilievi lignei raffiguranti soprattutto la Vergine e presenti nelle contrade, risalenti tra l’età gotica e quella rinascimentale.

La sezione ricerca si apre con uno studio sugli altiforni del bacino ferrifero brembano, realizzati secondo una tecnica d’eccellenza tipica della bergamasca oltre mille anni fa; segue anche la ricostruzione di manifestazioni demoniache tra le monache del monastero della SS Trinità di Serina nel XVII secolo. Più vicino ai nostri il rapporto che ricostruisce una fase dei lavori alla diga del lago Fregabolgia negli anni 50’, correlato da immagini dell’epoca. C’è spazio anche per la contemporaneità, con la storia dell’iniziativa “Una strada di libri”, nata a Tagliata di Costa Serina nel 2025 e che ha ottenuto un ottimo successo nella sua prima edizione così come nella seconda.

Tra gli illustri personaggi vallari, ecco la storia di Pietro Ruggeri da Stabello, che temendo il ritorno dell’Austria dopo la pace con il Piemonte, scappò nel 1848 da Bergamo a Fuipiano, mettendo poi in versi il proprio viaggio. I contributi spaziano dalla storia di Carona nei secoli agli studi sui roccoli in Val Taleggio, fino ad un’antologia di poesie a cura dei soci e ad una rassegna della più recente bibliografia prodotta in Valle Brembana.

Il Centro ha anche ricordato i soci scomparsi, che nel venticinquesimo anniversario sono Bernardino Luiselli e Antonio Carminati, direttore del Centro Studi Valle Imagna, commemorato dal direttivo in un’elegia che ricorda la sua attenzione al retaggio storico e nell’identità della montagna, nonché la collaborazione tra la realtà brembana e quella valdimagnina.