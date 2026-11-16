50 anni per l'Aido di Almenno San Salvatore: "Grazie a chi dona la vita"

Cinquant'anni di impegno per diffondere la cultura della donazione. Ieri, domenica 15 novembre, Almenno San Salvatore ha celebrato il cinquantesimo anniversario di fondazione dell'AIDO locale con un corteo accompagnato dal corpo musicale del paese.

Presenti il sindaco Michele Sarchielli e gli assessori della giunta comunale. Il programma della Festa del Donatore ha previsto il ritrovo alle 9.30 in oratorio, la partenza del corteo con la banda e, alle 11, la Messa nella chiesa parrocchiale. "Da Sindaco, ma soprattutto da donatore, vivo questa giornata con un orgoglio speciale: ogni gesto di solidarietà è vita e speranza per la nostra comunità. La presenza è il modo migliore per abbracciare i nostri volontari e dire grazie a chi dona la vita" ha spiegato il primo cittadino Sarchielli.

"Con piacere, oggi abbiamo accompagnato con la nostra musica il corteo per celebrare il 50° anniversario di fondazione dell’AIDO di Almenno San Salvatore - fanno sapere dalla Banda - Un traguardo importante, che testimonia cinquant’anni di impegno, solidarietà e sensibilizzazione sul valore della donazione. Un grazie per l’invito e congratulazioni a tutta l’AIDO per questo bellissimo anniversario".