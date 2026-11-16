Alta Valle Brembana pokerissimo sull'Almè, Berbenno tris a Grignano: risultati e classifiche Val Brembana e Imagna

I risultati e le classifiche di tutte le squadre di calcio di Valle Brembana e Valle Imagna, dalla terza categoria alla serie D.
SERIE D - GIRONE B - 12° giornata
RISULTATI
Villa Valle - Nibbiano & Valtidone 0-0
CLASSIFICA
Chievo Verona 26
Nibbiano & Valtidone 26
Piacenza Calcio 1919 24
Milan Futuro 23*
Leon 21*
Caldiero Terme 21
VILLA VALLE 18
Scanzorosciate 17
Calcio Pavonese 17
Virtus Verona 15
Pro Palazzolo 15
Real Calepina 13
Club Milano 11
Rovato Calcio 10
Virtus CiseranoBergamo 10
Calcio Brusaporto 10
Tritium Calcio 1908 9
Fiorenzuola 1922 6
*1 partita in meno
ECCELLENZA - GIRONE B - 10° giornata
RISULTATI
Lemine Almenno - Juvenes United 0-2
CLASSIFICA
Ponte SP Mapello 23
Seregno FBC 21
Arcellasco Città di Erba 16
Caravaggio 16
Trevigliese 15
Juvenes United 15
Muggiò 13
Nuova Sondrio 13
Città di Albino 13
Vis Nova Giussano 12
Cisanese 12
LEMINE ALMENNO 11
Olginatese 11
Franco Scarioni 9
Zingonia Verdellino 7
Luciano Manara 6
PROMOZIONE - GIRONE A - 10° giornata
Acc. Calcio Alta Valle Brembana - Almè 5-0
BMS Tritium Next Gen - San Pellegrino 3-1
CLASSIFICA
Olimpic Trezzanese 24
Gavarnese Calcio 22
Darfo Boario 20
Aurora Seriate 1967 16
Calcio Gorle 16
Sovere Calcio 14
Calusco Monvico 14
SAN PELLEGRINO 14
Cenate Sotto 14
ACOS Treviglio 12
Colognese 11
BMS Tritium Next Gen 10
Cavenago 8
Almè 8
ACC. CALCIO A.V. BREMBANA 7
Calvenzano 4
PRIMA CATEGORIA - GIRONE L - 10° giornata
Zognese - Comun Nuovo 1-0
Atletico Grignano - Polisportiva Berbenno 0-3
CLASSIFICA
La Torre 25
Ranica Calcio 23
Brembate Sopra Calcio 20
Mozzo 19
Paladina 18
Città di Alzano 17
ZOGNESE 16
Ponteranica 14
Gandinese 2015 14
POLISPORTIVA BERBENNO 14
Calcio Leffe 13
Fiorente Bergamo 1946 10
Accademia Isola Bergamasca 9
Comun Nuovo 6
Mariano Calcio 4
Atletico Grignano 2
SECONDA CATEGORIA - GIRONE A - 10° giornata
Roncola - Pais San Gioan 2-0
Brembillese - Presezzo Calcio 1954 3-0
Acc. Calcio A.V. Brembana - Pol. Ponte San Pietro 2-1
CLASSIFICA
Aurora Terno Medolago 23
Bergamo FC 1971 20
BREMBILLESE 20
Trealbe Calcio 17
PAIS SAN GIOAN 17
ACC. CALCIO A.V. BREMBANA 17
Calcio Curno 16
Accademia Calcio 14
Excelsior 13
Lallio Calcio 13
Presezzo Calcio 1954 13
Roncola 12
Antoniana 10
Villa d'Adda 10
Sorisolese 5
Pol. Ponte San Pietro 3
TERZA CATEGORIA - GIRONE A - 10° giornata
Valserina - Sabbio Bergamasco 3-2
Football Ambivere - Oratorio Brembilla 6-3
CLASSIFICA
Locate Bergamasco 26
Osio Sopra 23
Curnasco 23
Giemme 21
Amatori 85 Brembate 21
Valtrighe 18
Pontida Briantea 13
Football Ambivere 11
Voluntas Osio 11
Virescit 10
VALSERINA 10
Sabbio Bergamasco 9
Brembo 8
Bonate Sotto 8
ORATORIO BREMBILLA 7
Madone 3
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