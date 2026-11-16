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Alta Valle Brembana pokerissimo sull'Almè, Berbenno tris a Grignano: risultati e classifiche Val Brembana e Imagna

I risultati e le classifiche di tutte le squadre di calcio di Valle Brembana e Valle Imagna, dalla terza categoria alla serie D.
di Redazione
16 Novembre 2026
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I risultati e le classifiche di tutte le squadre di calcio di Valle Brembana e Valle Imagna, dalla terza categoria alla serie D.

 

SERIE D - GIRONE B - 12° giornata

RISULTATI

Villa Valle - Nibbiano & Valtidone 0-0

 

CLASSIFICA

Chievo Verona 26

Nibbiano & Valtidone 26

Piacenza Calcio 1919 24

Milan Futuro 23*

Leon 21*

Caldiero Terme 21

VILLA VALLE 18

Scanzorosciate 17

Calcio Pavonese 17

Virtus Verona 15

Pro Palazzolo 15

Real Calepina 13

Club Milano 11

Rovato Calcio 10

Virtus CiseranoBergamo 10

Calcio Brusaporto 10

Tritium Calcio 1908 9

Fiorenzuola 1922 6

 

*1 partita in meno

 

ECCELLENZA - GIRONE B - 10° giornata

RISULTATI

Lemine Almenno - Juvenes United 0-2

 

CLASSIFICA

Ponte SP Mapello 23

Seregno FBC 21

Arcellasco Città di Erba 16

Caravaggio 16

Trevigliese 15

Juvenes United 15

Muggiò 13

Nuova Sondrio 13

Città di Albino 13

Vis Nova Giussano 12

Cisanese 12

LEMINE ALMENNO 11

Olginatese 11

Franco Scarioni 9

Zingonia Verdellino 7

Luciano Manara 6

 

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PROMOZIONE - GIRONE A - 10° giornata

Acc. Calcio Alta Valle Brembana - Almè 5-0

BMS Tritium Next Gen - San Pellegrino 3-1

 

CLASSIFICA

Olimpic Trezzanese 24

Gavarnese Calcio 22

Darfo Boario 20

Aurora Seriate 1967 16

Calcio Gorle 16

Sovere Calcio 14

Calusco Monvico 14

SAN PELLEGRINO 14

Cenate Sotto 14

ACOS Treviglio 12

Colognese 11

BMS Tritium Next Gen 10

Cavenago 8

Almè 8

ACC. CALCIO A.V. BREMBANA 7

Calvenzano 4

 

PRIMA CATEGORIA - GIRONE L - 10° giornata

Zognese - Comun Nuovo 1-0

Atletico Grignano - Polisportiva Berbenno 0-3

 

CLASSIFICA

La Torre 25

Ranica Calcio 23

Brembate Sopra Calcio 20

Mozzo 19

Paladina 18

Città di Alzano 17

ZOGNESE 16

Ponteranica 14

Gandinese 2015 14

POLISPORTIVA BERBENNO 14

Calcio Leffe 13

Fiorente Bergamo 1946 10

Accademia Isola Bergamasca 9

Comun Nuovo 6

Mariano Calcio 4

Atletico Grignano 2

 

SECONDA CATEGORIA - GIRONE A - 10° giornata

Roncola - Pais San Gioan 2-0

Brembillese - Presezzo Calcio 1954 3-0

Acc. Calcio A.V. Brembana - Pol. Ponte San Pietro 2-1

 

CLASSIFICA

Aurora Terno Medolago 23

Bergamo FC 1971 20

BREMBILLESE 20

Trealbe Calcio 17

PAIS SAN GIOAN 17

ACC. CALCIO A.V. BREMBANA 17

Calcio Curno 16

Accademia Calcio 14

Excelsior 13

Lallio Calcio 13

Presezzo Calcio 1954 13

Roncola 12

Antoniana 10

Villa d'Adda 10

Sorisolese 5

Pol. Ponte San Pietro 3

 

TERZA CATEGORIA - GIRONE A - 10° giornata

Valserina - Sabbio Bergamasco 3-2

Football Ambivere - Oratorio Brembilla 6-3

 

CLASSIFICA

Locate Bergamasco 26

Osio Sopra 23

Curnasco 23

Giemme 21

Amatori 85 Brembate 21

Valtrighe 18

Pontida Briantea 13

Football Ambivere 11

Voluntas Osio 11

Virescit 10

VALSERINA 10

Sabbio Bergamasco 9

Brembo 8

Bonate Sotto 8

ORATORIO BREMBILLA 7

Madone 3

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