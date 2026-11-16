Sant'Omobono Terme premia gli animatori del CRE: "Si sono messi in gioco, seminando futuro"

In occasione della Santa Messa solenne dedicata al Santo Patrono di Sant’Omobono Terme, domenica 15 novembre è stato consegnato il tradizionale Premio della Carità, ispirato allo stile pio e caritatevole del Santo.

Una semplice pergamena, che racchiude in sé un importante significato di stima e di riconoscenza verso persone o associazioni che si distinguono per il loro impegno verso la comunità, dedicando volontariamente e responsabilmente tempo ed energie a favore del prossimo.

Il Premio, a nome della Commissione Biblioteca, è stato consegnato ai destinatari dal Vicesindaco e Assessore alla cultura Stella Sirtori che, di fronte ad una chiesa gremita, ha speso parole significative e di ringraziamento verso i destinatari del Premio Carità 2026. Quest’anno tale riconoscimento è stato assegnato ai giovani animatori dei CRE (Centri Ricreativi Estivi) delle cinque parrocchie del territorio comunale: Selino Basso/Cepino, Mazzoleni/Valsecca e Selino Alto.

Consegnato ad una rappresentanza dei giovani animatori del CRE di Selino Basso-Cepino, di Mazzoleni-Valsecca e di Selino Alto (impegnati nel CRE di Berbenno), "il Premio è comunque dedicato a tutti quei giovani che hanno contribuito intensamente alla realizzazione di questi progetti estivi, offrendo così a centinaia di bambini la possibilità di trascorrere periodi estivi ricchi di gioco e di svariate attività, in compagnia dei loro pari e all’aria aperta - fanno sapere dall'Amministrazione comunale - Non solo, grazie all’impegno di questi giovani animatori, anche le famiglie hanno ricevuto l’opportunità di trovare un posto dove permettere ai loro figli di trascorrere ore serene durante il tempo estivo, in cui la scuola è terminata e in cui spesso i genitori devono lavorare".

“Il Premio Carità è qualcosa di speciale e significativo, dedicato a coloro che spesso lavorano in silenzio, lontano dai riflettori, ma che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Quest’anno è stato scelto un impegno giovanile che da anni si svolge a favore dei bambini della nostra comunità. Con infinita riconoscenza, la Commissione Biblioteca, di cui faccio parte, ha voluto sottolineare l’impegno e la costanza di tanti giovani animatori dei Cre che, con il loro volontariato fatto di presenza, ascolto e tempo donato gratuitamente, offrono un valido servizio estivo alla comunità, mentre avrebbero potuto scegliere di dedicare le loro vacanze esclusivamente al riposo o ai propri interessi. Si sono messi in gioco per gli altri, giorno dopo giorno, con il caldo, la stanchezza e mille imprevisti, ma hanno scelto di esserci. Hanno davvero seminato futuro” dichiara Stella Sirtori.

Anche il sindaco Ivo Manzoni afferma: “Questi giovani sono da ringraziare, è vero, ma anche da valorizzare sempre più all’interno della nostra comunità. A loro è rivolto il nostro incoraggiamento a continuare in queste azioni benevoli, mantenendo sempre il loro entusiasmo e questa generosità nella vita di tutti i giorni”.