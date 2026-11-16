Giro d'Italia in Val Brembana, analisi della tappa con Ivan Gotti: "Ad Alino sarà dura, pendenze fino al 19%"

Ormai lo sappiamo già da qualche settimana, ma l'euforia per il passaggio in Valle Brembana del Giro d'Italia 2027, 110° edizione, non si è ancora esaurita e - probabilmente - non lo farà fino al 22 maggio 2027, quando prenderà il via la 14° tappa della corsa in rosa "Cantù Arena - Piani di Bobbio/Valtorta": 4900 metri di dislivello con Ghisallo, Culmine di San Pietro, Miragolo San Salvatore e Alino (San Pellegrino Terme) da scalare. La Corsa Rosa passerà da Val Brembilla, Zogno, San Pellegrino Terme, San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Lenna, Piazza Brembana, Olmo al Brembo e Valtorta.

Altro aspetto da sottolineare è che il Giro d’Italia torna a San Pellegrino Terme proprio in occasione del trentesimo anniversario dal primo trionfo di Ivan Gotti in maglia rosa, campione di ciclismo proprio di San Pellegrino Terme, parte del compitato di tappa. Un’organizzazione attenta che ha coinvolto numerosi attori.

“Abbiamo cercato di legare un po’ il Giro d’Italia in Valle - spiega Gotti - Voglio menzionare la stazione sciistica dei Piani di Bobbio, che crede nel ciclismo per dare visibilità al territorio, al loro impianto e a tutto ciò che hanno da offrire. Massimo Fossati, l’amministratore, merita un applauso perché crede in questo sport. Il collante è stato il consigliere regionale Jonathan Lobati, coinvolgendo Giovanni Bettineschi, presidente di Promoeventi Sport (società che organizza il Giro d'Italia a Bergamo ndr) che è l’artefice di tutte le tappe che arrivano nella Bergamasca. Grazie a lui, abbiamo avuto il Giro e anche il Giro di Lombardia, dalle Valli fino alla Bassa, è lui che quando va in RCS (società che organizza il Giro d'Italia ndr) porta credibilità e gli hanno sempre dato soddisfazioni. Anche quest’anno, in cinque mesi siamo riusciti ad organizzare una tappa e non è una cosa che riescono a fare tutti. Il loro è stato un lavoro fondamentale”.

Un lavoro iniziato mesi fa e portato avanti, appunto, in tempi record, spiega Gotti: “A luglio avevamo già fatto qualche sopralluogo sulle salite in Valle Brembana: la tappa si correrà di sabato con tante salite e sarà importante, significativa per i corridori. Non si voleva un percorso facile, ma con un arrivo in salita significativo e siamo riusciti a coinvolgere la media e alta Valle”.

L’analisi della tappa ne mette in luce i tratti salienti. “Alino è stata una novità, ma aldilà dell’importanza per il trentesimo del mio giro è anche un passaggio tecnico, un trampolino verso la Valle. Tecnicamente ci sono percentuali importanti e, dal punto di vista sportivo, metterà alla prova i corridori: è una salita di 3 km con pendenze dal 15% al 19%, La tappa è bella, coinvolge la Brianza e il Ghisallo, si passa su laghi di Lecco e di Como e sono posti belli, fino alla Valsassina e alla Val Taleggio. Sarà la seconda tappa del Giro con più dislivello dopo Mortirolo e Gavia".

L’obiettivo per Gotti è chiaro: da un lato, portare una sfida ai corridori, dall’altro offrire uno spettacolo alla gente. “Da ex ciclista, spero che possa radunare e coinvolgere appassionati di ciclismo, anche giovani che, magari, vedendo passare il Giro poi vogliono salire in bicicletta. È quello che è successo a me e vorrei che arrivassero ad amare questo sport, magari vincendo anche qualcosa di importante. Il nostro è un territorio di ciclisti, forse qualche bambino in parte alla strada vorrà diventare un campione, è successo a me quando guardavo i ciclisti e sognavo Gimondi”.

Un Giro doppio, a tutti gli effetti, perché anche la corsa femminile avrà una forte presenza sulla provincia: la quarta tappa del Giro d'Italia Women, il 1° giugno 2027, "Credaro-Passo della Presolana", con 131 chilometri e 3.500 metri di dislivello avrà passaggi a Serina, Oltre il Colle e Zambla Alta mentre la sesta tappa del 3 giugno 2027 da Bergamo a Madesimo-Passo dello Spluga che porterà le cicliste sul Passo San Marco (partenza da Bergamo e passaggi a Villa d'Almè, Zogno, San Pellegrino, Piazza Brembana, Olmo al Brembo, Mezzoldo), Cima Alfonsina Strada di questa edizione (ovvero la sommità di maggiore altitudine di questa edizione), per una frazione di 137 chilometri e 3.550 metri di dislivello. Due i Gran Premi della Montagna previsti lungo il percorso, che culminerà con un arrivo in quota ai 1.535 metri.

“Avremo anche il passaggio del Giro d’Italia Women. Qui è merito di Bettineschi che è riuscito a fare una magia come aveva già fatto con il Giro Under 23, portandolo a San Pellegrino. La prima tappa delle donne passerà sulla Presolana, partendo dal Sebino, e poi la tappa dopo saliranno al Passo San Marco, partendo da Bergamo e poi scendendo a Medesimo, per la Valle Brembana sarà una totale immersione”.

La buona sorte ci ha messo il suo zampino, racconta Gotti: “Il Giro 2027 stato disegnato soprattutto per il Nord, tante tappe erano qui e c’era necessità di avere passaggi nelle nostre zone. Questa è la fortuna, non sempre le esigenze degli organizzatori ci trovano così pronti, quest’anno non si va nemmeno all’estero. Devo dire che i comuni della Valle meritano una menzione, in particolare Valtorta, anche perché dovranno fare interventi sulla strada per i Piani di Bobbio”.

Ivan Gotti ricorda una persona in particolare. “Piero Busi avrebbe voluto portare il giro nel paese ma non c’era la possibilità, da lassù ci ha messo del suo perché ciò potesse succedere. Anche l’amministrazione di San Pellegrino Terme è stata molto disponibile, quest’anno cerchiamo di riportare una grande festa come fu nel 1997 per la mia vittoria”. E l’impatto emotivo è inevitabile: “Il Giro è arrivato in paese per la prima volta nel 2011, ora sarà più emozionante, vedrò i corridori salire sulle salite di casa e sarà ancora più coinvolgente, più bello di così… la tappa è calzata proprio a pennello, non avremmo potuto chiedere di meglio”.