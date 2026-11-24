Ad un giorno dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma domani, mercoledì 25 novembre, arrivano i dati sul 2026 relativi alle donne vittime di violenza in Valle Brembana e Valle Imagna fornitaci dal Centro Antiviolenza Penelope, realtà impegnata nella presa in carico delle vittime di violenza di genere nelle due valli.

Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2026 sono state 68 le donne a contattare il Centro Antiviolenza per chiedere aiuto, di queste 27 dalla Valle Brembana, 33 dall'Ambito Valle Imagna-Villa d'Almè e 8 da fuori territorio. Successivamente sono state 44 le donne prese in carico dal Centro, di queste 17 provengono dalla Valle Brembana e 27 dall'Ambito Valle Imagna-Villa d'Almè.

Per quanto riguarda la tipologia, 8 donne hanno subito violenza fisica e psicologica; 6 fisica, psicologica ed economica; 9 psicologica con atti persecutori; 1 psicologica, atti persecutori e fisica; 9 solo psicologica; 9 psicologica ed economica; 1 violenza sessuale e psicologica; 2 violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica e unicamente violenza sessuale 1. Sono state 21 le donne a denunciare, mentre altre 23 non lo hanno fatto. Intervento d'ufficio, invece, per 2 casi.

La Comunità Montana Valle Brembana è ente capofila della Rete Antiviolenza Penelope per gli Ambiti Territoriali della Valle Brembana e della Valle Imagna - Villa d'Almè, mentre è la Cooperativa Sociale Sirio di Treviglio ente gestore del Centro Antiviolenza.

Una volta alla settimana a Sant’Omobono Terme e ad Almenno San Salvatore è aperto lo sportello del Centro Antiviolenza Penelope: il Centro accoglie le donne che vogliono intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza e offre servizi gratuiti, con garanzia di assoluta riservatezza, segretezza e anonimato.

Oltre all’ascolto telefonico (negli orari di chiusura del Centro è attiva una segretaria telefonica: lasciando un recapito si viene richiamate da un’operatrice, appena disponibile), il Centro Penelope garantisce colloqui di accoglienza e sostegno, consulenza e assistenza legale per pratiche di separazione o affidamento e più in generale per procedure processuali, supporto psicologico per la rielaborazione del trauma, orientamento verso i servizi del territorio per la ricerca di un lavoro o di una nuova abitazione. Il lunedì lo Sportello è aperto a Sant’Omobono e riceve dalle 13.30 alle 16.30, il giovedì è aperto ad Almenno San Salvatore e riceve dalle 9.00 alle 12.00. Per fissare un appuntamento chiamare il numero 334.1046230. Negli orari di apertura degli sportelli è possibile chiamare il numero 035.851782 (interno 3). L’accesso è libero e gratuito.

I NUMERI DAL 2018 AD OGGI

2018: contatti telefonici 28; prese in carico 19

2019: contatti telefonici 18; prese in carico 12

2020: prese in carico 32

2021: contatti telefonici 55; prese in carico 25

2022: contatti telefonici 58; prese in carico 37

2023: contatti telefonici 54; prese in carico 43

2024: contatti telefonici 53; prese in carico 34

2025: contatti telefonici 76; prese in carico 42

SEDI E CONTATTI

SEDE CENTRALE A SAN PELLEGRINO (Via San Carlo, 32 - 334.1046230): lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì - giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

SPORTELLO SANT'OMOBONO TERME (in via Vanoncini, 20 - 035.851782 int.3): lunedì pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30.